Onsdag ettermiddag dro 33 spente og håpefulle 13-åringer fra Randesund IL til Danmark for å delta i årets store begivenhet, Nørhalne cup. Vi har et stort og viktig fokus på at hele laget reiser sammen som ETT lag. Vi vinner og taper sammen, selv om vi er påmeldt med ulike kamplag.

I Nørhalne cup er det mulig å spille enten 8-er eller 11-er fotball i G13 serien. Vi var påmeldt med to kamplag, hvor ett av lagene skulle teste 11-er fotball for aller første gang. Lagene våre skulle møte både svensk, finsk og dansk motstand, og både spillere og trenere var spente før kampene skulle starte.

8-er laget fikk litt startvansker, og opplevde dessverre en del stang ut i gruppespillet. Gutta bestemte seg for å ta tak, og avsluttet turneringen med tre strake seiere. En solid snuoperasjon, og en kjempestor opptur for både spillere og trenere. Kjempegøy!

11-er laget var virkelig påskrudd allerede fra første kamp, og kom seg gjennom gruppespillet med tre seiere, og uten å slippe inn ett eneste mål. Det holdt til en solid førsteplass i gruppa, og neste motstandere var gruppevinnerne fra de tre andre puljene. Med seier mot Våg FK og Brøderslev IF var laget i praksis allerede klare for finalen før siste kamp i mellomspillet mot Lillesand IL. Det endte med turneringens første tap, og spenningen var derfor stor når motstanderen i finalen var nettopp Lillesand.

Samholdet i gruppa er sterkt, og oppladningen til finalen var derfor å sette seg på bussen og reise til den andre arenaen for å heie fram 8-er laget i deres siste kamp. En solid 8–1 seier ga stor motivasjon inn mot finalen.

Finalen var en ettermiddagskamp på Jetsmark stadion. Randesund-sangenr runget over anlegget under innmarsjen. Mange tilreisende supportere stilte både fra Lillesand og Randesund. Stemningen var til å ta og føle på.

Randesund ledet 0–1 til pause, og kampen levde i stor grad. I andre omgang økte vi ledelsen til 0–2. Mot slutten av kampen fikk vi straffe, og da den ble satt sikkert i mål, begynte vi å kjenne på følelsen av at dette kunne gå hele veien. Kampen endte med 3–0-seier, og jubelen kunne for alvor slippes løs. Det var et stort øyeblikk for både spillere og trenere da ALLE gutta kunne hente bøtta og feire sammen utover lørdagskvelden.

Slik ser pokalen ut. Foto: Privat

Og hva er vel da bedre enn å avslutte turen med hele søndagen i Fårup før returen hjem sent søndag kveld?