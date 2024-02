– Jeg er glad for tilliten, og gleder meg til å komme i gang med arbeidet, sier klubbens nye leder.

Torbjørn Krakstad er 45 år, og bosatt i Strømmen i Arendal. Han har det siste året vært nestleder i Øyestad IF håndball, og har både en sønn og en datter som spiller i klubben.

– Øyestad IF håndball er en godt drevet klubb med sunn økonomi, mange spillere, dyktige trenere og en av de første klubbene i Norge til å bli sertifisert i «Klubbhuset». Sammen med resten av styret skal jeg jobbe videre med alt dette, sier Krakstad og legger til:

– Klubben har i mange år har fostret gode håndballspillere. Like viktig er imidlertid arbeidet som er gjort med å skape gode lagsmiljøer og en trygg og god arena for barn og ungdom. Det er viktig og skal prioriteres framover, sier klubbens nye leder, som til daglig arbeider som markedssjef i RA1 Gruppen.

Krakstad overtar vervet etter Ørjan Svendsen, som har vært klubbens leder de siste fire årene.

– Det har vært en del arbeid, men aller mest moro. Jeg tror det er fornuftig å rullere på rollene i et idrettslag, så etter seks år i styret var det nå en fin anledning til å gi stafettpinnen videre, sier Svendsen, som for øvrig er trener for klubbens G 2012- og J 2015-lag.

Ut av styret går også Tor Inge Heia. Han har vært sportslig leder de siste fire årene.

Heia fortsetter som trener for klubbens G 2010- og G 2013-lag.

Ny sportslig leder er Knut-Inge Jørgensen.

Dette er styret i Øyestad IF håndball:

Torbjørn Krakstad

Ruben Gjeruldsen (ny)

Agnes-May Boswarva

Monica Ensrud Næss

Knut-Inge Jørgensen

Ingvill Johnsen

Henrik Hiis (ny)