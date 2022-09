I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

– Derfor ble sluttresultatet stygt, sier Roger Risholt etter søndagens sjokkresultat da Arendal tapte 0-5 på Strømmen stadion.

Alt lå til rette for at Arendal kunne skape ny spenning i toppen av Postnordligaen avdeling 1. Med seier mot Strømmen, ville det skille bare ett poeng mellom Arendal og Moss i toppen. Det ville vært et fantastisk godt utgangspunkt for sesonginnspurten.

Men slik gikk det ikke.

Etter den strålende oppvisningen på hjemmebane mot Moss forrige helg, så var det ingenting som fungerte mot Strømmen.

– Punkt nummer en på tavla før kampen var intensitet. Men det manglet fullstendig fra vår side. Vi var for passive fra første spark på ballen. For oss er det offensive presspillet helt avgjørende, men i dag fungerte ikke det på noen som helst måte. Vi sto stille og gjorde det mulig for Strømmen å få crosset ballen motsatt, og dermed endte vi opp med å være veldig åpne bakover, erkjenner Roger Risholt som ikke har noen god forklaring på hvorfor laget gikk fra sesongbeste forrige helg til en av årets aller svakeste prestasjoner.

– Det er selvfølgelig fortjent at Strømmen vinner. De er riktignok effektive, men de skapte flere målsjanser enn oss og utnyttet det vi ikke lyktes med. De leverte en fantastisk kamp, erkjenner Arendal-treneren som ikke vil være med på at han og laget hans undervurderte Strømmen før kampen.

– Vi visste at de er et spesielt godt hjemmelag. Det er bare Arendal som er et bedre hjemmelag i denne avdelingen, mener Roger Risholt.

Han ser likevel ingen grunn til å dvele ved denne kampen.

– Nå er det bare én kamp som teller, og det er kampen mot Fløy i neste serierunde. Da møter vi et nytt lag som spiller 3-5-2, regner jeg med. Vi må løse oppgaven bedre og bruke all energi på å forberede oss best mulig mot det oppgjøret, slår han fast.

På en tung dag ser han noen få lyspunkter som er verdt å ta med seg:

– Innbytterne var gode og vi skapte tross alt 5-6 ok sjanser på bortebane. Det er i utgangspunktet ikke så verst. Men vi erkjenner at vi hadde en plan som ikke fungerte, og vi vet at vi med vår spillestil kan få det tøft på dager der det ikke fungerer. Når vi ikke får satt presset vårt, blir vi raskt åpne bakover, sier Roger Risholt.

