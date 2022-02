KRISTIANSAND: Årets første seier i sesongoppkjøringen til Vindbjart kom lørdag i Sørlandshallen. Det endte 3-2 mot fjerdedivisjonslaget Trauma, med en mix av A-lag og juniorspillere. Kampen var jevnspilt og resultatet kunne fort blitt annerledes, men som i årets første kamper, var laget som er høyest i divisjonssystemet mest effektive.

Lynrask scoring

Det var tidlig kampstart klokka 11.30 og vi ble raskt tatt på senga etter avspark. Trauma spilte ballen i laget på egen halvdel før de slo en lang ball oppover. Et mislykket forsøk på klarering og det samme på en skjerming fra våre midtstoppere ga motstanderne en mulighet alene med keeper og etter tretti sekunder lå vi under 0-1. Det tok ikke så lang tid etter sjokkstarten før vi var like langt. Dagens spiss Simon Salen Aune vant ballen på egen halvdel og satte i gang Robert Våge Skårdal i fart fremover. Berry Gerezgi fikk ballen på seksten meter og la ballen perfekt videre til Skårdal som hadde fortsatt løpet sitt. Ballen ble satt nede ved stolpen, 1-1 etter fem minutter.

Venstreback for anledningen, Stian Aabel, reddet oss fra enda et tidlig baklengsmål noen minutter senere da han løp opp en Trauma-angriper som var gjennom alene med keeper Mads Klippenberg.

Høydepunkt

Midtveis i omgangen kom dagens høydepunkt. Fra Aabel vant ballen helt ute ved sidelinjen brukte vi seksten trekk, og førti sekunder på å sette opp en nydelig scoring. Alle mann bortsett fra keeper og høyreback var borti ballen. Fabian Engedal startet det avgjørende trekket fremover med en lekker dragning. Pasningen opp til Aune ble lagt tilbake til Skårdal, som fant Andreas Sagen Dale i masse rom på venstre. I stedet for å gå mot mål tuppen han ballen over på høyre, der Marcus Aslaksen ble presset hardt, men klarte likevel å sette ballen i mål i lengste hjørne. Like før pause kom 3-1, nå etter enda flere trekk. De første sytten endte med et innlegg fra Aslaksen ved dødlinja som Aune nesten fikk pirket inn. Vi vant duellen etterpå, Lars-Georg Reinlund Sæther sendte ballen ut til venstre der Berry dro av en mann og på imponerende vis fant en liten åpning til skudd, stang inn i lengste hjørne.

Berry Gerezgi har to mål på to kamper. Foto: Stian Bøe

Der første omgang var effektiv ble den andre det motsatte. Innbytterne Jonas Mykland-Svendsen og Sander Coldal hadde gode muligheter helt i starten, men førstnevnte ble (kanskje feilaktig?) avblåst for offside da han var helt alene gjennom, og Coldal fikk det for trangt da ballen ble vippet gjennom til ham på tolv meter.

Redusering

Trauma reduserte til 2-3 tretten minutter ut i omgangen med et kontant skudd fra seksten meter, mens Aune ble hindret i å lage 4-2 like etter, av en god keeperparade. Aune kom også nærmest mot slutten av kampen da han hadde 7-8 kvadratmeter åpent mål etter at Magnus Langerud spilte ballen på tvers til han i enden av en kontring. Ingen kjempeenkel sjanse å avslutte, men spissen så nok litt frustrert ut da ballen gikk i tverrliggeren og over.

Christian Urdal Hansen (18), en av flere juniorer som fikk spilletid. Foto: Stian Bøe

Vindbjart-trener Jon Hodnemyr meldte følgende etter matchen:

– Det var en kamp med mye følelser. Vi møtte et voksent Trauma som hadde bra intensitet i presset sitt. Vi fant etter hvert rytmen med ball og den siste halvtimen av første omgang var vi bra. Målet til Marcus viste mye av fotballen som skal kjennetegne oss.

– Andre omgangen var rotete, og vi fant ikke roen med ball. Vi hadde 3-4 saftige scoringsmuligheter som sitter når Øyvind Gausdal har fått satt sitt preg på spillerne i front.

Stian Aabel, denne gangen på venstre back. Foto: Stian Bøe

– En ny kamp med masse spennende unggutter som fikk verdifull erfaring. Vi startet kampen med to 16-åringer og en 17-åring, som alle fikk bekreftelse på at de har noe her å gjøre. Stian Aabel er ikke fullt så ung, men viste tendenser under kampen som gjør at jeg tror han får et gjennombrudd i år.