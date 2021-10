Jublet for historisk seier

KRISTIANSAND: Lørdag 2. oktober vil for alltid gå ned som en historisk dag i Kristiansandkameratene FK. Da fikk vi vår første seier i klubbens historie. Lia sto på motsatt banehalvdel. To lag som lå omtrent likt i 6. divisjon, så dette var en ekstremt viktig kamp som kunne sende det seirende laget litt opp på tabellen. Dommeren blåste i gang kampen og KKFK gikk ut i 110 og kjørte på offensivt fra start.

Etter 16 minutt fikk vi også uttelling, da spissen vår Sigurd Mygland Nes satte kula i nettet og vi ledet 1-0. 10 minutt senere sto det 2-0, signert vår eminente kantspiller Eirik Almås. Vi var i fyll fyr og dominerte kampen, og det lille Lia hadde å komme med offensivt denne omgangen hadde keeperen vår Arnulv Brekke Salte god kontroll på.

Tre minutter før pause fikk vi straffe, og Jakob Bjarnastein Songe satte den sikkert i mål og vi gikk til pause med en solid ledelse etter en veldig bra gjennomført omgang. Gutta var gira og vi hadde skikkelig troa på at nå skulle den første seieren vår sikres. Nå gjaldt det bare å ikke legge seg bakpå og la Lia ta kontroll på kampen. 2. omgang ble blåst i gang og vi fortsatte å presse på. 10 minutt ut i omgangen fikk Eirik Almås sitt mål nummer to for kampen og vi ledet hele 4-0.

Men så gjorde vi det vi har gjort så ofte før. Vi la oss bakpå. Lia fikk komme inn i kampen og begynte å bli farlige offensivt. Så fikk de jammen en redusering etter 63 minutt. De fortsatte å presse på, og etter 79 minutt sto det plutselig 4-2. Skulle dette virkelig rakne mot slutten av kampen?

Heldigvis klarte vi å forsvare bra de siste ti minuttene av kampen og vår første seier noensinne var et faktum. Jubelen satt løs, og det ble feiret med publikum og en shalalala!

Før kampen mot Lia hadde det vært en tøff sesong og vi hadde ett poeng fra en uavgjort mot Risør. Etter kampen mot Lia har det blitt uavgjort mot Otra, tap mot Sørfjell og en seier til mot Lillesand Fotball 2, og vi har klart å kjempe oss opp til en 7. plass på tabellen.

Det er én kamp igjen denne sesongen og med seier der kan vi komme oss opp på en 6. plass, mens vi med tap kan falle ned på en 8. plass. Men alt i alt er det en godkjent sesong fra et lag som kun har trent sammen siden månedsskiftet juli/august. Neste sesong stiller vi enda sterkere og vi skal da kjempe om opprykk til 5. divisjon. Dette er bare starten og dere har så absolutt ikke hørt eller sett det siste fra Kristiansandkameratene FK!