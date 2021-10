Til VM etter sparring i verdensklasse

UTØVERBLOGG: Forberedelsene mot VM 2021 startet allerede i sommer, hvor jeg dro på treningsleir i Ukraina. Der trente jeg med verdensmestere, europamestere og OL-medaljevinnere. Vi sparret mot hverandre og trente sammen med hverandre i fem uker. Det gjorde at jeg nådde et enda høyere nivå. Jeg trente blant annet med to ganger olympisk mester Vasily Lomachenko, og regjerende verdensmester Oleksandr Usyk i tungvekt, som slo Anthony Joshua for et par uker siden.

Treningen hjemme i Kristiansand har gått veldig fint også, sammen med min trener i AIL Lund Bokseklubb, Zayndi Arsaev. Vi har jobbet ganske mye med effektive teknikker og lagt til flere sterke detaljer til min boksestil. Det har også blitt flere turer i Tyskland, for å ha kampsparring sammen med det tyske landslaget i Heidelberg. En av de mest kjente boksetrenere i Norden, Gunnar Berg, tok meg godt imot på trening og bidro med mange gode tilbakemeldinger.

VM i Beograd starter 24. oktober og avsluttes 6. november. AIBA er ansvarlig for arrangementet, som har 650 påmeldte fra 105 land, som er ny rekord. Det skal kåres vinnere i 13 vektklasser i elite menn. I pengepotten ligger 2,6 millioner dollar, med 100.000 dollar til vinnerne, 50.000 dollar til sølvmedaljørene og 25.000 dollar til bronsevinnerne. Målet mitt er som alltid å vinne hver kamp jeg stiller opp i, så få vi se hvor langt jeg kan nå i VM.