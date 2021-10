Matchvinner i etterlengtet Arendal-seier

ARENDAL: – Nå er målet å vinne de fem siste kampene, sier matchvinner Kristian Strande.

Det var ikke noen fotballkamp for historiebøkene som ble spilt på Norac stadion lørdag. Men likevel: for alltid vil det bli stående i nettopp dette avsnittet av klubbhistorien at Arendal tok tre poeng. Fortjent. Men hardt tilkjempet.

Det skal sies at det begynte surrete. Før det var gått seks minutter hadde Arendal gitt Notodden to gode målsjanser.

– Vi var ikke på fra start, innrømmer Kristian Strande, som selv var involvert enkeltsituasjoner som Notodden sannsynligvis er bitre for at de ikke utnyttet bedre.

Sliteseier

– Det ble en sliteseier, men det gjør det jo ekstra deilig å vinne, fastslår midtstopperen som kom fra HamKam rett før seriestart.

Han ble matchvinner etter å ha dunket ballen opp mot krysset fra 14-15 meter etter en cornersituasjon drøye 10 minutter ut i 2. omgang.

– Jeg husker egentlig ikke helt hva som skjedde. Jeg husker bare at jeg bare skulle ha den ballen i mål. Selv om det var med feil fot i motsatt hjørne, sier Kristian Strande etter kampen.

Men det var Preben Skeie som ga Arendal ledelsen etter bare 12 minutter. Fra kort hold headet han inn et perfekt slått innlegg. Uten mulighet for Notodden-keeperen som var overlatt til seg selv i møtet med venndølen. Og det skal sies at Arendal var heldige som fikk tidlig uttelling, etter at Notodden hadde brent et par ordentlig store målsjanser i starten av kampen. Men for en gangs skyld så var det altså Arendal som fikk best betalt for sjansene som ble skapt i starten av kampen.

Lagene gikk til pause med 1-0 til Arendal. Og det var etter en omgang der trenerteamet neppe var helt fornøyd med alt som ble levert.

Livsfarlige brudd

For omgangen ble blant annet preget av mange livsfarlige brudd imot når Arendal ved flere anledninger helt unødvendig ga bort ballen i nokså upressede situasjoner. I tillegg gikk det for tregt fremover når Arendal hadde ballen, mens Notodden var superskarpe på sine overganger. Og selv om Roger Risholt fra sidelinjen kontinuerlig forsøkte å få sine utvalgte på banen til å sette større fart i lengderetningen, så fikk han aldri den responsen han hadde fortjent i de første 45 minuttene.

Sannsynligvis var det et hovedtema i garderoben før de siste 45 minuttene. Og planen var ganske sikkert å få mål nummer to. Så raskt som mulig.

Dessverre kom Notodden på banen med en idé om at det ville være bedre om de utlignet.

Og sånn rent umiddelbart kunne det se ut som om Notoddens plan var bedre. For utligningen kom før det var gått fem minutter av den siste omgangen. Skulle Arendal gå mot sesongens 10. uavgjortkamp?

Fortjent

Det kunne kanskje se slik ut. Helt til Kristian Strande bestemte seg for at de skulle være annerledes denne lørdagen. Han roser også Notodden for å ha levert en meget godt kamp.

- De er gode med ball og flinke i frispillingen. Derfor er det ikke så lett å lykkes med det høye presset vi ønsket å møte dem med. Vi gir dem de sjansene de får, men eller føler jeg vi står veldig bra i den bakre fireren. Og det er jo også lov å ha en god keeper. Lars Jendal var veldig viktig for oss, spesielt i sluttminuttene da de flyttet opp massevis av folk, sier Kristian Strande.

