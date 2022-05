Kristian Strømland Lien netter tre ganger da Fløy vant 4-0 borte over Notodden i lørdagens seriekamp.

NOTODDEN: Dette ble Kristian Strømland Liens store kamp. I en moderat 1. omgang rent spillemessig var det han som skapte det som var av sjanser og som scoret Fløys ledermål etter åtte minutters spill. Etter en fin stikker av Emil Grønn Pedersen fikk Strømland Lien ballen og fra meget skrå vinkel satte han ballen behersket i motsatt hjørne for Notodden-keeperen. En klassescoring. Utenom dette hadde Strømland Lien et par meget bra skudd som strøk på utsiden av stolpen.

I pausen hadde nok trener Joey Hardarson formant gutta høyere press på Notodden og større balltempo, men det var Notodden som fikk den første sjansen i omgangen da de traff stolpen etter klabb og babb rundt fem-meteren. Men etter dette skulle alt dreie seg om Fløy.

Etter 57 minutter forserte Jone Bjerkreim Kleppa fint og la inn til Strømland Lien som scoret sikkert fra 7-8 meter. Så etter 67 minutter kom kampens høydepunkt. Keeper Ante Knezovic spilte ballen presist ut, Strømland Lien dempet ballen fint og trakk seg inn og forbi et par Notodden-spillere før han skjøt presist i stolpen og inn. Ren magi!

Etter dette beholdt Fløy trykket omgangen ut og på overtid fikk innbytter Mathias Fredriksen æren av å legge på til 4-0 etter fint forarbeid av en annen innbytter, Preben Hille. Dermed kunne gutta slippe jubelen løs etter en sterk borteseier mot et Notodden-lag som for tiden er inne i en blindgate og ligger sist med fire poeng. Med denne seieren ligger Fløy på 5. plass, fire poeng bak Arendal på 2. plass, som gir kvalik til OBOS-ligaen. Moss vant for øvrig toppkampen mot Strømmen med 2-1.

Fløys desidert beste spiller var selvsagt Kristian Strømland Lien og på midten bidro Dirirsa Gamachis og Sander Ystanes med kraftfullt og konstruktivt spill.

Neste kamp er hjemme mot Øygarden mandag 2. pinsedag. Øygarden står som kjent i fare for å bli slått konkurs, men kan bli reddet av å overføre lisensen til TIF Viking i Bergen. Det er høyst uvisst om dette er praktisk mulig og om NFF sitt regelverk godtar en slik overføring.