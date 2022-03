I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Fra venstre: Gullvinner Leif Gunleifsen, dobbel gullvinner Lene Beisland og bronsevinner Svein Haugebo. Foto: Privat

Fra Grimstad var vi tre roere som stilte til start i dette online-mesterskapet. På 1000 meter var det Leif Gunleifsen (50+), Svein Haugebo (60+) og undertegnede (40+), og på 2000 meter i åpen aldersklasse stilte jeg som klubbens eneste deltaker.

Det er ikke så mange ukene siden VM, og jeg har vært litt utladet nå etterpå. Men det skjer noe når det nærmer seg mesterskap, og jeg var supermotivert for å gjøre to gode race. Planen min var å ut hardt ut i starten og ta ledelse, og så prøve å holden helt ut. Samtidig som det er lurt å spare litt på kreftene (hvis man kan), når det er to race på en dag.

Og planen fungerte. På 1000 meter og 2000 meter var jeg i ledelse fra start til slutt. Både i NM og VM tidligere i vinter, var det skikkelig hard kamp om medaljene og plasseringene, så dette var en vanvittig deilig følelse, og jeg koste meg!

Tidene mine var noen sekunder fra de personlige rekordene min på distansene. Men ned til 2.plassen var det 7 sekunder på 1000 meter og over 17 sekunder på 2000 meter, så jeg er godt fornøyd. Nå er det å fortsette den gode treningen, og å stå på mot de nye målene som er satt. Med litt mer styrke i bein og forbedring av teknikk, har jeg stor tro på at jeg kan få tidene ned noen sekunder til.

Tilbake etter korona

Leif Gunleifsen sikret seg også gull og Svein Haugebo fikk bronse i sine klasser på 1000 meter. Begge ble rammet av korona for rundt en måned siden, og dette har påvirket hvor mye og hvordan de har trent siden da. Man bør være forsiktig med trening etter covid, og begge har strevd med hoste og hodepine etter trening. Så da var det utrolig imponerende at Leif og Svein hadde knallgode prestasjoner og rodde inn til medaljer i Open Nordic. Leif var også kvalifisert til VM, men mistet dette på grunn av covid. Derfor var det ekstra gøy at han fikk vist muskler og satt de andre roerne på plass denne helga.

Igjen må jeg poengtere hvor viktig laget rundt oss er når vi ror mesterskap. Vi får så utrolig god støtte i de nervepirrende minuttene før vi starter, og underveis får vi kloke ord slik at vi klarer å gi absolutt alt på en best mulig måte. Nå kjenner vi hverandre godt i gruppa, og denne støtten blir så målrettet og tilpasset hver enkelt av oss, og er helt fantastisk.

Fra venstre Jarle Tørå, Leif Guleifsen, Ronny Adde, Lene Beisland, Morten Stie Eriksen, Svein Haugebo og Helge Rindlie. Foto: Privat

En strålende idrett

Nå vil jeg også anbefale andre å prøve seg litt på roing. Jeg startet for snart tre år siden, og begynte fordi jeg syntes det virket gøy. Jeg har vel litt over middels konkurranseinstinkt og er en vinnerskalle, og ble fort helt hektet og satte meg mål. Men roing er for alle, og er en strålende måte å trene på. Man får trent store deler av kroppen hver gang, og man belaster ikke noen deler av kroppen på en uheldig måte.

Jeg har tidligere spilt håndball i 25 år, og rygg, skuldre og kne er ikke supre, men dette merker jeg lite til når jeg ror. Vi er også med i ei fantastisk ro-gruppe, og roing for oss er en lagidrett. Vi som konkurrerer deler æren for medaljene med de andre i gruppa, da det er samholdet, positiviteten, motivasjonen og latter og svette her som har hjulpet oss på veien mot medaljene. Så en klar anbefaling er å gjøre som oss på Gym36 i Grimstad, gå sammen en gjeng med positive og treningsmotiverte venner, og test ut rotimer. Plutselig er dere hektet!