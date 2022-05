VENNESLA: Som mot Fløy sist startet motstanderne med et trykk mot vårt mål, og Follo fikk også en tidlig 1-0-ledelse. Vi mistet ballen ute ved sidelinjen, ballen ble raskt spilt over på motsatt side, inn foran mål der Håvard Haugen Dalseth kom først på og styrte den bak Mats Johansen Olsen.

Dessverre var dette typisk for kampen, vi mistet ballen for enkelt, og var nest best i flere dueller enn Follo. Når vi kom oss nær Follo-målet, ble presisjonen for svak, og det var knapt gode avslutninger på mål før pause. Follo hadde også øket sin ledelse til 2-0 etter 35 minutter. Det minnet om deres første mål; vi tapte en duell på midtbanen og Follo kontret kjapt. Fabian Jeppestøl Engedal var nede og skulle takle bort gjennomspillet, men ballen traff en motspiller og spratt perfekt framover for dem. Foran mål var det god plass til å sette ballen til side for Johansen Olsen.

Reddet med adamseplet

Tre minutter før pause kom sjansen vår til redusering. Daniel Tørressen Eikeland spilte til Robert Våge Skårdal, videre til Anders Bjørge som fikk ei lang tå på ballen. Keeper var kommet ut og gjorde seg stor, redningen gjorde han med adamseplet. Det så vondt ut, men endte godt.

Den Tolvte Venndøl har gitt en stor oppsving på tribunen i pr. Foto: Stian Bøe

17 minutter ut i 2. omgang kom Follo seg til en heading fra fem meter som traff tverrliggeren. Like etter kom tre offensive bytter, og den nye spissduoen Markus Nyhus/Jakob Toft så ut til å kunne få til noe. Det ble likevel bare nesten. Toft var gjennom, men ble taklet i siste hundredel, Nyhus prøvde på en akrobatisk volley med snurr like etter, men traff bare lufta.

En annen innbytter, Simon Salen Aune, fikk vår siste tålig gode sjanse tre minutter før slutt. Marcus Aslaksen pisket inn et innlegg, Nyhus var nære på første stolpe, bak i feltet ventet nordlendingen, skuddet ble blokkert, ut til corner. Follo burde lagt på 3-0 på overtid, men Fabian Jeppestøl Engedal var på plass med en takling i siste liten. Unggutten vikarierte for suspenderte Sondre Nordhagen, og fikk sin første hele kamp for A-laget.

Midtstopper Fabian Jeppestøl Engedal (17) spilte sin første hele A-kamp. Foto: Stian Bøe

Fortjent tap

En skuffende forestilling, kanskje ble tre kamper på seks dager, med 17. mai innimellom, tungt i ben og hoder. Det er nye muligheter allerede til torsdag, da drar vi til Porsgrunn for å møte Urædd.

Oppsummeringen fra trener Jon Hodnemyr er også klar:

– Dette var første seriekampen i år hvor vi ikke har klart å sette vårt preg på kampen, og vi tapte helt fortjent. Vi så på video at det har vært en del situasjoner som har gjentatt seg de siste kampene, og det skal vi jobbe hardt for å lære av og endre.

Robert Våge Skårdal ble kåret til Vindbjarts bestemann. Foto: Stian Bøe