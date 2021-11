Da Odd 2 scoret selvmål to minutter på overtid, sørget de samtidig for at denne sesongen vil leve til siste spark på ballen for Arendal Fotball.

SKIEN: «Alle» var sikre på at Arendal Fotball var helt ute av opprykkskampen i 2. divisjon etter en serie med uavgjortresultater tidligere i høst. Skeid og Egersund så ut til å kjempe om de to topplasseringene da det gjensto fire-fem serierunder. Og det virket helt avgjort da Arendal tapte 1-3 for Øygarden for et par uker siden.

Dramatisk

Men etter det har det skjedd dramatiske endringer i 2. divisjon. I de fire siste kampene har Egersund gått på tre overraskende tap. Det har ført til at Arendal nå kan hente dem inn igjen på målstreken, etter at resultatene gikk Arendals vei lørdag:

* Egersund tapte overraskende 1-3 hjemme mot Notodden.

* Arendal vant 3-2 borte mot Odd 2.

–Nå ligger alt til rette for en vanvittig spennende serieavslutning på Norac stadion neste søndag, fastslår Arendal-trener Roger Risholt få minutter etter den høydramatiske kampen på Skagerak Arena som endte med at Arendal sikret tre poeng på overtid.

Dominerte

De tre poengene satt svært langt inne, selv om Arendal var fullstendig dominerende i 80 minutter av kampen.

Riktignok var det absolutt Odd 2 som kom best i gang. Bare fire minutter ut i kampen slapp Kachi litt for enkelt gjennom Arendal-forsvaret og tok ledelsen.

– Jeg var fly forbannet over det vi leverte de første 10 minuttene, innrømmer Roger Risholt.

Selv om Arendal etter hvert tok grep om banespillet og dominerte kampen, så fikk ikke bortelaget uttelling.

– Vi skapte sjanser, men det var ikke godt nok, konstaterer Arendal-treneren som likevel kunne gå til pause med 1-1 i målprotokollen etter at Andreas Hellum satte inn et straffespark rett før hvilen.

Bedre etter hvilen

– Jeg var ikke fornøyd og ga klar beskjed om det i garderoben. Etter pause synes jeg vi leverer en mye bedre kamp. Ikke minst skaper vi mange veldig store målsjanser, sier Roger Risholt og peker på at både Mathias Johansen, Mads Madsen, Håvard Meinseth og Tobias Hafstad alle hadde en eller flere muligheter til å avgjøre kampen.

Men igjen måtte Arendal Fotball stole aller mest på Andreas Hellum foran mål. Toppscoreren dunket inn en fortjent 2-1-ledelse etter en snau time - og de fleste antok vel da at det bare var et spørsmål om tid før scoring nummer tre og fire ville komme og dermed punktere kampen i Arendals favør.

Men slik ble det ikke.

Derimot var det Odd 2 som scoret det neste målet, bare tre minutter etter at Arendal for første gang hadde tatt ledelsen.

Odd-scoringen kom ut av nesten ingenting. På et meget godt langskudd.

– Vi må bare innrømme at de var ekstremt effektive. De har vel to avslutninger på mål og to scoringer, oppsummerer Roger Risholt.

Store sjanser

Men Arendal hadde en god halvtime på seg til å sikre de tre poengene. Det skulle være nok av tid. Nesten hele kampen ble spilt på Odds banehalvdel.

- Vi skapte vel 12-14 store sjanser i løpet av kampen, uten å få uttelling. Og veldig mange av sjansene var avslutninger fra kort hold. Men vi scoret ikke. Det er ingen tvil om at vi må gjøre noe med vår egen effektivitet, sier Roger Risholt.

Likevel skulle altså Arendal få betalt. Til slutt.

Avgjørelsen falt da Mads Nørby Madsen slo enda et innlegg inn i Odds 16-meter etter snaue 92 minutter. Det var ikke dagens beste innlegg fra venstrebacken - men det var gull verdt. For da Odd-forsvaret forsøkte å klarere innlegget, var det nok til at ballen forandret retning og gikk rett i mål.

Dermed 3-2 til Arendal.

Samtidig ble kampen i Egersund avblåst. Notodden vant 3-1.

På Skagerak Arena mente dommeren det skulle legges til minutter. Mange minutter. Uten at det var så enkelt å forstå hvorfor.

Men nervepirrende ble det. Veldig. Først da 98 minutter var plassert på stadionuret, fant dommeren tiden inne for å blåse av kampen.

Skjebnekampen

Dermed er det altså duket for årets uten sammenligning viktigste og mest spennende kamp på Norac stadion kommende søndag.

Fordi: Arendal møter Egersund.

Egersund leder med tre poeng og to mål bedre målforskjell enn Arendal.

Det betyr at lagene kan ende helt likt - hvis Arendal vinner 1-0. I så fall vil Egersund komme foran Arendal på tabellen med bedre målforskjell i innbyrdes oppgjør. Hvis Arendal vinner 2-0, ender Arendal på andreplass og er klare for Obosliga-kvalifisering.

Alt ligger i potten. For begge lag.

Det er bare å glede seg - for et nytt fotballdrama blir det garantert!

