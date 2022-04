Et straffespark fra Robert Våge Skårdal holdt ikke. Bernhard Salvesen utlignet på tampen for Start 2 til 1-1.

VENNESLA: Dermed endte det med poengdeling mellom Vindbjart og Start 2 tirsdag kveld. Etter en jevn og ganske sjansefattig 1. omgang, der Start var nærmest ledelse, skjedde det mye mer de siste 50 minuttene.

To Cresswell-sjanser

Cameron Cresswell hadde de to klart største sjansene før hvilen. Halvor Homme reddet på blankt mål etter bare et par minutter, og så en ball gå over seg i tverrliggeren etter en drøy halvtime. Nærmest for oss var Helge Strand midtveis, da han først ble taklet hardt utover dødlinja av kraftpluggen Basilio Ndong, men vant ballen tilbake i neste trekk på ren vilje. Skuddet hans nede ved stolpen tok Starts keeper seg av.

Etter pausen kom vi til flere og bedre avslutninger. Kantspillerne våre fikk bedre muligheter til å angripe direkte mot Start-forsvaret. Det måtte imidlertid en av våre egne forsvarsspillere til før vi kom virkelige nær en ledelse. Christian Beqiraj Follerås har scoret mange frisparkmål opp gjennom karrieren, denne gangen gikk ballen i tverrliggeren og ned foran keeper.

Supporterjubel

Etter 72 minutter kom endelig den forløsende scoringen. Jakob Toft ga ikke opp en ball som gikk forbi ham i feltet, og etter at han vant den på dødlinja, ble han holdt igjen av Starts Elias Nahiry. Det tok en stund før straffesparket kunne bli tatt, med utpsyking fra begge hold. Til slutt ble Robert Våge Skårdal avslørt som straffetaker, satte inn 1-0, og publikum kunne juble. Mest lyd kom det fra kanten av tribunen den der nye supportklubben, Den Tolvte Venndøl, var plassert.

Hjemmelaget fikk god støtte fra tribunen av den nye supporterklubben Den Tolvte Venndøl. Foto: Stian Bøe

Nå så det ut som kampen skulle vippe vår vei, og nok en ball gikk i tverrliggeren noen minutter senere da en aktiv Kawsu Jabai la over fra venstre til høyre. Helge Strand avsluttet med hodet, noen centimeter for høyt. I stedet kom Start på en sjelden visitt på vår halvdel, og da ballen ble lagt lavt ut i feltet fra hjørnet, kom Bernhard Salvesen på et perfekt Leo-løp og satte ballen kontant i nettet bak Homme.

Bernhard Salvesen scoret målet til Start 2. Foto: Egil Olsen

Nær scoring

Innbytter Anders Bjørge scoret to mål da han kom inn mot Halsen sist, og var nære på å bli matchvinner denne gangen, med en lobb fra 30 meter. Ballen landet dessverre oppå, og ikke i, nettet. Robert Våge Skårdal var nær med et skudd for kort hold, og Kawsu fikk kampens siste mulighet da han fikk heade på bakerste stolpe. Ballen, som var ment for Bjørge på tvers av målet, gikk ut ved nærmeste stolpe.

Robert Våge Skårdal setter inn 1–0 på straffespark. Foto: Stian Bøe

Sluttresultat 1-1 gir oss en sesongstart med seier, uavgjort og tap. Fint vær og god stemning på tribunen lover godt for resten av vårsesongen. Allerede til helga blir det en tøff kamp på gressbanen til Fram Larvik.

Trener Jon Hodnemyr oppsummerte slik:

– En todelt kamp, hvor vi i første omgang hadde ball uten å skape sjanser. Vi gjorde justeringer i pausen, kontrollerte kampen, og skapte mer enn nok til å kunne vinne ut fra sjanser og situasjoner i 2. omgang. Start hadde sine sjanser de også. De burde blant annet ledet etter et halvt minutt, så det ble en jevn kamp. Det gledelige er at vi har mye spennende å bygge videre på.

Start 2-trener Erik Mykland sier følgende til klubbens hjemmeside:

- Dette var vår tredje kamp denne sesongen, og Vindbjart er det beste laget vi har møtt. Dette var et lag vi hadde lite ball mot, så vi er fornøyd med ett poeng, selv om vi kanskje hadde de største sjansene. Jeg er fornøyd med den defensive innsatsen og at vi stod på helt ut. Så er jeg mindre fornøyd med måten vi spilte på.

Peiwast «Piwi» Hama prøver å komme seg forbi Cameron Cresswell. Foto: Stian Bøe