Det var god stemning under fotoseansen i Tresse da vi samlet denne gjengen med glade ildsjeler.

KRISTIANSAND: Svein Resmann, Trond Blattmann, Thor-Erik Andersen og Espen Andve mottok alle IK Vågs hederstegn under klubbens årsmøte tidligere i vår. Samtlige har i en årrekke vært ivrige bidragsytere til å utvikle friidretts-, håndball- og fotballmiljøet under allianseidrettslagets fane i Vågsbygd de siste 20 årene.

Svein Resmann og Espen Andve har vært med i barne- og friidrettsmiljøet siden tidlig 2000-tallet, mens Thor-Erik Andersen og Trond Blattmann har vært sterkt engasjert i håndballen og fotballen de siste 10-12 årene.

Var med på å gjenoppbygge friidrettsmiljøet

Både Resmann og Andve kom inn som en del av et forsinket generasjonsskifte i klubbens friidrettsmiljø rundt 2004. De støttet begge opp under en tidligere mottaker av idrettslagets hederstegn, Elke Udelhoven, og gikk inn i roller for å bygge opp igjen friidrettsmiljøet.

Espen Andve ble hedret av Våg. Hans evne til å inspirere utøvere trekkes fram som en av årsakene. Foto: Totto Dahlum

Espens positive og åpne holdning til ledelse av barne- og friidrettsgruppa, og Sveins evne til å organisere og inspirere utøverne ute på feltet var sterkt medvirkende til veksten miljøet har opplevd de siste 20 årene.

Svein Resmann var også sentral da IK Våg utvidet klubbhusbygningen på Karuss i 2009. Han måtte trå til som byggeleder i sluttfasen av prosjektet, da entreprenøren gikk konkurs, men med stødig hånd ble byggeprosessen lost i havn under ledelse av hedersmannen fra Vågsbygd.

Svein Resmann var blant Våg-kvartetten som ble hedret av Vågsbygd-klubben. Foto: Totto Dahlum

Ballidrettene i utvikling og vekst

Thor-Erik Andersen og Trond Blattmann har gått i bresjen for håndball- og fotballmiljøet, spesielt det siste tiåret. Begge trådte sine barnefotballsko på IK Vågs grus- og gressfelt, og som voksne har de ført arven videre rundt styrebordet slik at idrettslagets medlemmer kan oppleve et trygt og godt miljø å utvikle seg i.

Begge hevder de har mange med-ildsjeler i miljøet å sparre med, og skryter av utviklingen alle gruppene i allianseidrettslaget har opplevd og fått til de siste ti årene. Økonomien er på stell, og medlemsutviklingen i begge ballidrettsgruppene har en positiv trend over seg.

– Thor-Erik har gjort en flott innsats i mange år for IK Våg Håndball. Han er en person som kjenner klubben veldig godt gjennom sitt vidstrakte engasjement, og Andersen er alltid på utkikk etter gode løsninger og beredt til å bidra når det er utfordringer som må løses, forteller håndballgruppas sportslige leder, Odd Ivar Hjetland.

Thor-Erik Andersen ble hedret for sin mangeårige innsats i IK Våg Håndball. Foto: Totto Dahlum

Trond Blattmann er «usørlandsk» høylytt, men alltid i godt humør. Og derfor sitter også latteren løst med idrettsmannen og lokalpolitikeren til stede i miljøet.

– Han er en arbeidskar som virkelig bretter opp ermene for klubben sin. Med sin «rett-fram-sjarm» kan han overbevise og begeistre både alle og enhver under informasjonsmøter i regi av klubben. Selv om han er styreleder, både i Våg FK og IK Våg, så framstår han som en av gutta på gulvet, konstaterer tidligere styreleder og nå styremedlem i Våg FK, Are Sætervadet, som for øvrig selv mottok idrettslagets hederstegn i 2019.

Trond Blattmann, som mottok klubbens hederstegn, beskrives som en arbeidskar med et smittende humør. Foto: Totto Dahlum

Idrettsmiljøet i Vågsbygd er stolt av alle frivillige Våg-ildsjeler som nedlegger time etter time med heroisk innsats for at barn og unge i Vågsbygd skal ha trygge og gode rammer for en aktiv og bevegelig oppvekst.

Takk og gratulerer til alle fire!

PS! Les mer og utfyllende om hver av hederstegnmottakerne på allianseidrettslagets hjemmeside