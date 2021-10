Arendal raknet i sluttminuttene

ØYGARDEN: Bare tre minutter etter utligningen, kunne Øygarden sette inn 2-1. Arendal kastet alle mann fremover i jakten på utligning i overtidsminuttene, men det var Øygarden som klarte å utnytte dette best da de satte inn 3-1 seks minutter på overtid.

Det var Andreas Hellum som ga Arendal ledelsen etter 56 minutter. Det var meget fortjent etter spill og sjanser. Defensivt virket det som om forsvarsfireren hadde meget god kontroll anført av kaptein Sune Kiilerich og Øygarden hadde store problemer med å skape farligheter foran Lars Jendal.

Men det endret seg altså etter Øygardens utligning i det 80. minutt.

Må lære av feil

Trener Roger Risholt er skuffet over tapet, men mener også det er viktig lærdom å ta med seg videre.

– Vi leverte en god bortekamp til det gjensto 10-12 minutter. Da lagde vi et helt unødvendig frispark i en farlig posisjon og mistet konsentrasjonen i situasjonen etterpå. Kampen sto og vippet etter utligningen, og så fikk Øygarden en ny scoring bare tre minutter senere. Disse feilene må vi lære av og luke bort neste sesong, fastslår Roger Risholt.

Må holde fokus

For dette var en kamp Arendal burde ha vunnet med bedre taktiske vurderinger på banen.

– Vi må holde fokus, selv om vi fikk et feildømt innkast imot oss. Irritasjonen over det fører til at vi lagde frisparket imot som ga Øygarden utligningen. Samtidig var de veldig effektive med sine tre scoringer. Vi kunne ha avgjort kampen tidligere, dersom vi hadde vært like effektive. Både Hellum og Hajdari hadde store muligheter som kunne gitt oss scoringer før pause, påpeker Roger Risholt.

Dårlige valg

Arendal skapte også noen muligheter mot slutten som kunne - og kanskje burde - gitt poeng, men klarte altså ikke å utnytte disse.

– Etter at Øygarden utlignet, tok vi dessverre mange dårlige valg. Vi må klare å holde konsentrasjonen og ha mentalitet til å slå tilbake i slike situasjoner, sier Risholt.

Etter lørdagens tap mot Øygarden, er det klar at Arendal Fotball spiller 2. divisjon neste sesong, uansett hva som skjer i de tre siste kampene.

