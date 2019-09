Vindbjart med sterk borteseier

JØRPELAND: 2–0 seier mot tabellnabo Staal er sterkere enn tallene sier. Sesongens ti hjemmekamper på Jørpeland for møtet med oss hadde gitt sju seire og kun ett tap. I seks av kampene hadde de holdt nullen, og hjemmelaget hadde ikke gått målløse av banen siden juli i fjor. Etter tap 2-4 på den litt pyramideformede, men ellers fine, grønne gressmatta i fjor, fryktet vi det verste etter stort trykk mot oss de første ti minuttene. Christoffer Braastrup Andersen måtte trå til med flere redninger i tillegg til noen avslutninger like utenfor stengene. Forsvaret holdt stand og de neste tretti minuttene fant vi mer vår plass på banen.

Stian Bøe

Presisjon og valg når vi kom oss inn i feltet satt ikke helt, men da vertene slurvet med å klarere et innlegg fra venstre ved Mustafa Omarkheil utnyttet Marcus Aslaksen det på beste måte, og satte inn 1–0 etter 16 minutter. Staal var nære på utligning på tampen av omgangen da Daniel Ciach fikk muligheten ganske alene på bakerste stolpe, men Christoffer gikk uredd ut i duell og fikk medhold fra dommer at han var først på ballen da sistnevnte kom seg løs og var åpen for å settes i nettet.

Stian Bøe

Utover i andre omgang var det aldri særlig tvil om hvor poengene kom til å havne. Staal skapte mindre trøbbel enn før pausen, mens vi trykket på for å øke ledelsen. Tjue minutter før slutt kom endelig uttellingen da Emil Pedersen utnyttet at Sondre Nordhagens raid og innlegg stoppet i forsvarsrekka og han kunne lure inn et skudd i borterste hjørnet. 2–0 sto seg kampen ut, og etter et par bussturer vestover i det siste med gjenglemt spiller, punktert buss og null poeng, ble ikke feil filvalg på kaia og mistet ferje avgjørende i dag. Med veteranen Kjetil Myrvold i midtforsvaret har vi nå to kamper uten baklengs. En debutant fikk vi også helt på slutten av kampen, juniorspiller Stian Rosland har flyttet sørover fra talentfabrikken Odd, og fikk noen minutter i angrepsrekka.

Stian Bøe

Tre poeng gjør at vi hopper forbi Flint på tabellen, opp til fjerdeplass, det er ganske jevnt ned til tiende, kun tre poeng opp til Viking 2 og tredjeplassen, som kan bli en reell målsetting nå mot slutten. Selvfølgelig i tillegg til å bli eneste klubb som slår Fløy i år, til fredag!

Fakta: Kampfakta Staal Jørpeland – Vindbjart 0–2 (0–1) 3. divisjon menn avd. 3, Jørpeland stadion 0–1 (16 min) Marcus Aslaksen (16) 0–2 (70 min) Emil Pedersen (70) Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Magnus Langerud, Daniel Johansen, Kjetil Myrvold, Sondre Nordhagen, Mustafa Omarkheil (Anders Urdal Hansen fra 90 min), Simen Aanonsen, Robert Våge Skårdal, Marcus Aslaksen (Stian Rosland fra 89 min), Emil Pedersen (Berry Gerezgi fra 74 min), Markus Nyhus (Lasse Næss fra 55 min). Gult kort: Markus Nyhus og Berry Gerezgi.