UTØVERBLOGG: Norgesmesterskapet i functional fitness 2019 fant sted i Stavanger sist helg. For å kunne få delta under NM måtte vi gjennomføre en kvalifisering. Etter at alle kvalifiseringsøktene var gjennomført, lå jeg på andreplass, noe jeg var svært fornøyd med.

I forkant av norgesmesterskapet satt jeg meg et ganske høyt mål. Jeg ønsket å komme blant de fem beste jentene. Dersom jeg klarte det, ville jeg kvalifisere meg til verdensmesterskapet i Sverige i august.

Før NM fikk vi vite alle seks øktene som skulle bli gjennomført i løpet av helgen. Derfor gikk ukene før NM til å teste ut og forberede seg til øktene. Til daglig trener jeg på Crossfit Oslo. Her er det svært høyt nivå med veldig mange gode utøvere. Vi testet øktene mot hverandre og ga hverandre råd og tips om hvordan det kunne være mulig å gjøre det bedre under selve økten på NM. Det samholdet og den kulturen vi har på Crossfit Oslo er helt strålende. Jeg unner alle utøverne alt godt og de hjelper meg til å bli en bedre utøver hver dag.

Småskuffende start

Den siste uka før NM sov jeg veldig dårlig og var ganske nervøs, noe jeg ikke pleier å være. Da fredag 7. juni endelig kom, følte jeg meg veldig klar for å reise til Stavanger for å konkurrere mot de beste jentene innen functional fitness i Norge. Første økten på lørdagen var en lang kondisjonsøkt som passet meg veldig bra. Jeg gledet meg masse til denne. Underveis i økten følte jeg at kroppen ikke fungerte som jeg ønsket og ble ganske skuffet over egen innsats på denne testen. Jeg klarte imidlertid dra i land en 4. plass, så plasseringen var jeg veldig fornøyd med, men jeg følte ikke jeg hadde gitt alt jeg hadde.

Test nummer to inneholdt tre øvelser som jeg normalt anser som svake for min del. Jeg opererte hælen i desember og hadde ikke utført pistol squats etter dette. Da de kom på NM, ble jeg tvunget til å øve på dem, noe jeg er veldig glad for. I økten var det også andre gymnastikkøvelser. Jeg var ganske nervøs før denne økten, men var klar for å gjøre mitt beste. Dessverre holdt min innsats kun til en 13 plass. Mange av jentene imponerte meg stort her og jeg er per dags dato ikke bedre enn en 13. plass på en økt hvor det er så mye tekniske øvelser.

Slo tilbake med førsteplass

Før økt nummer tre lå jeg på en sjetteplass sammenlagt. Jeg var misfornøyd med dagens innsats så langt og bestemte meg for å ikke ofre de to tidligere øktene en tanke og kun fokusere framover. Jeg hadde fortsett sjanse til å klare en topp fem-plassering. Test 3 passet meg helt perfekt. Jeg vil si jeg hadde favorittstempelet i forkant og jeg tørr også å påstå at jeg innfridde til mine egne og andres forventninger. Jeg klarte å løfte de tyngste vektene raskest og det resulterte i førsteplass på denne testen. Jeg var utrolig godt fornøyd. Dette ville også si at jeg gikk inn til søndagens tester på tredjeplass sammenlagt.

Etter at alle tre øktene var gjennomført på lørdagen ble jeg og noen andre utøvere kalt inn til dopingtest. Nor3f som forbundet vårt kalles har nettopp blitt en del av Norges idrettsforbund (NIF). Dette vil også si at vi samarbeider med Antidoping Norge. Dette er meget positivt for sporten og et steg i riktig retning. Som utøver opplever jeg mange fordommer mot mennesker som driver med functional fitness/Crossfit. Derfor er det veldig viktig at Antidoping Norge nå forhåpentligvis kan avkrefte disse fordommene.

Søndagen og siste dagen av NM startet med en økt jeg både gruet og gledet meg til. Denne økten inneholdt GHD situps, HSW (gå på hendene) og rope climbs. For dem som har fulgt med meg som utøver så vet de at jeg har slitt lenge med å gå på hendene. Helt ærlig så trodde jeg aldri at jeg ville klare å lære meg det. Da testene til årets NM ble sluppet og jeg innså at jeg måtte gå 20 meter sammenhengende på hendene, ble jeg mildt sagt stresset. Under trening hadde jeg mestret dette, men var veldig spent på hvordan jeg kom til å reagere under mer stressende omstendigheter.

Under økten klarte jeg å holde meg rolig og hadde kun fokus på meg selv. Økten gikk personlig veldig bra og jeg mestret å gå alle lengdene på hendene uten å falle ned. Dette var en enormt stor mestringsfølelse for meg. Jeg fikk til slutt fjerdeplass på denne øktene og var kjempefornøyd. Dette betydde at jeg fortsatt lå på tredjeplass.

Avsluttet med ny førsteplass

Test nummer fem gikk også bra. Jeg klarte å gjennomføre til andreplass, som jeg var veldig godt fornøyd med. Gjennomkjøringen gikk dessverre ikke helt som jeg hadde planlagt, da en gammel skulderskade gjorde relativt vondt. I ukene før NM hadde jeg kjent mye på denne, men prøvd å ikke tenke noe særlig på det.

Inn mot mesterskapets siste test lå jeg fortsatt på en solid tredjeplass. Jeg viste at den siste økten passet meg bra. Mye tunge vekter og en skikkelig powerøkt, akkurat det jeg liker best. Jeg følte virkelig at jeg klarte å avslutte på en kjempefin måte. Jeg avsluttet med en ny førsteplass, som resulterte i tredjplass totalt.

Dette er andre gangen NM i functional fitness blir arrangert. Det er også andre gangen jeg deltar. I fjor kom jeg på 8 plass. Som utøver har jeg hatt god framgang det siste året. Resultatet gir også belønning. Jeg får nå muligheten til å representere Norge under VM i functional fitness i august. Jeg kvalifiserte som individuell utøver, men ønsker å gjennomføre mesterskapet på lag (To gutter og to jenter).

Før VM skal jeg en helg til Riga for å delta på en konkurranse der. Deretter skal jeg delta på Nordic Beach Brawl i Kristiansand i august. Det er masse spennende som skjer framover og jeg er mer motivert enn noen gang til å bli helt skadefri og en enda bedre utøver.

