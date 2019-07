Våg-sølv i Dana Cup etter straffedrama

Søndag 22. juli reiste 18 superklare gutter ned til årets Dana cup. 15 G14-spillere, samt tre G15-gutter som også spiller for G15-laget vårt. Dette er gjengen som tidligere i vår vant LKB Gistrup Cup.

I forkant av Dana Cup ble det trent godt og hardt i varmen på gressbanen på Karuss i tre uker for å stå best mulig rustet. Vi fikk rett før avreise vite at vi var blitt flyttet over i en annen gruppe, og dermed havnet vi i «dødens gruppe» sammen med Voss BK, Florø og det anerkjente brasilianske laget Pequeninos do Jockey som er kjent for å reise fra finale til finale, i cuper som Gothia, Norway og Dana cup. Vi var derfor ekstra spente på hvordan det skulle være å få kjenne på toppnivå allerede i puljespillet.

God start

Ved ankomst i Hjørring, på skolen Bagterp kjørte vi tidlig et «team meeting» hvor vi satt en spillemessig plan. Vi ble tidlig enige om at vi skulle prøve å bli puljevinner samt bli det beste G14-laget fra Agder i årets turnering. Samtidig var vi veldig tydelige på å sette opp faste rutiner og restitusjonsprogram mellom kampene for hele veien å ha friske bein og unngå skader gjennom uka.

Første kamp var tirsdag mot Voss BK. Her ble det en oppskriftsmessig seier 3-0 og en meget fin start på turneringen. Onsdagen ventet langt tøffere motstand. Først ut var kampen mot Florø. Dette ble en kamp hvor alt satt fra start til slutt og de hvitkledde fra Vågsbygd stoppet ikke før det sto 4-0.

Gruppefinale

Dermed var det duket for ren gruppefinale kl 18.10 onsdag kveld mot Pequeninos Do Jockey. Kampen ble en tett og jevn affære hele veien inn. Brasilianerne tok ledelsen midtveis i første omgang, før Vågsbygd-gutten Abdirahim Mohamud Ahmednur skrudde på finterepetoaret og sørget før utligning i ett helt vanvittig raid fra midtbanen.

Det sto dermed 1-1 til pause i en kamp som lå og vippet. Hele andreomgangen ble også en stillingskrig. Men halvannet minutt før slutt scoret brasilianerne etter en perfekt crosser, som også gjorde at de vant kampen 2–1.

Guttene fra Vågsbygd ble dermed puljetoer og måtte ut i 32-delsfinale mot Stord BK torsdag ettermiddag. Stord BK ble beseiret 1-0 i en tettspilt kamp med tropevarme og krevende forhold.

Festfotball

16-delsfinalen torsdag kveld mot Vind fra Hamar ble en kamp vi hadde fullstendig kontroll og endte med å vinne 8-0. I denne kampen leverte guttene fra Vågsbygda virkelig festfotball.

Fredag morgen sto Freidig SPK fra Trøndelag klare på motsatt banehalvdel. Dette var et velspillende lag og det var duket for en meget god G14-kamp, som til slutt endte med 3-1-seier til Vågsbygd-gutta. Neste hinder senere på fredagen ble Ørn Horten i kvartfinalen i en tett og jevn batalje som endte med 2-1 seier til Våg.

Semifinalen mot Gjelleråsen fredag kveld ble en stillingskrig mellom to svært gode G14-lag. Kampen bølget og vippet frem og tilbake gjennom samtlige 2x20 minutter. Gjelleråsen spilte meget god fotball og presset oss tidvis ganske kraftig. Med rundt ti minutter igjen å spille endret vi litt på formasjonen for å jage en scoring.

Ti sekunder på overtid fikk Våg corner. Corneren ble slått perfekt av Felix Eriksen og Sebastian Støle på første stolpe fikk med hodet sneiet ballen i det lengste hjørnet. Våg FK var dermed i sin første Dana Cup-finale noensinne (utfra det jeg har hørt), til stormende jubel fra heiagjeng, spillere og trenerteam.

Straffedrama

I finalen som ble spilt lørdag på Nordic Energy Arena var det duket for et gjensyn med Pequenios Do Jockey, som vi tapte helt på tampen for i gruppespillet. Inn mot finaledagen var det en revansjesugen Vågsbygd-gjeng som satte sine ben på et fullsatt stadion i Hjørring. Finalen ble nok en gang en stillingskrig mellom to svært gode G14-lag, uten de helt store målsjansene.

Etter 2x20 sto det fortsatt 0-0 og det endte med ekstraomganger og deretter straffesparkkonkurranse. Her vant brassene ettersom de rett og slett satte straffene sine mer kontant enn våre gutter. Veldig synd og bittert der og da å tape finalen på den måten. Samtidig er både jeg og resten av gjengen vår veldig stolte over den prestasjonen og jobben som ble gjort gjennom uka.

Totalt sett er dette et- Vågsbygd lag bestående av klasselagspillere fra Møvik, Fiskå og Karuss skole. Det er en veldig talentfull og lærevillig gjeng som vi garantert vil se mer fra i fremtiden.

