Tjomsland pulveriserte motstanderne i Derby-kval

Mest overbevisende var triumfen til Nordsjø Odin. Tekno Odin-sønnen seiler nå opp som den store Derby-favoritten.

Nordsjø Odin vant Svenskt Travderby i slutten av juli, og Øystein Tjomslands nye topptravers vei mot stjernene er strak. Mandag kveld styrte sørlandschampionen direkte til tet, og jo nærmere målpassering kom, jo lenger ble motstanderne bak. Til mål kom Nordsjø Odin i ensom majestet på kruttsterke 1.23,8a/2600 meter.

Storfornøyd

– Nordsjø Odin hadde bra med krefter igjen, dette var en sterk prestasjon. Vi kunne aldri drømme om en slik utvikling, han har gått opp minst to klasser siden i fjor. Det er utrolig artig når man får en slik respons, fortalte en svært godt fornøyd Tjomsland på seremoniplass.

Med det sendte sørlandsekvipasjen ut et voldsomt skremmeskudd til konkurrentene, og Nordsjø Odin seiler nå opp som den store favoritten til årets Derby-finale.

Kruttstøvet hadde bare så vidt lagt seg før Søgne-treneren ladet kanonen på ny. Bak Rappstjernen tok Tjomsland sin andre strake kvalifiseringsseier da han nedkjempet favoritten Tangen Trygg. Rappstjernen, fjorårets kullener, har slitt med å finne tilbake til samme toppform i år. Med innsatsen i kveld viste den fire år gamle hingsten at Tjomsland har prikket storformen til årets viktigste oppgave.

Festkveld

Tjomsland sørget for storeslem da han vant det tredje forsøket på rad bak Vestpol kongen. Hesten til Rune Røyrås fra Hornnes fikk et perfekt løp i andrepar utvendig, og Tjomsland fikk sitte stille til det var 300 meter igjen til mål. Da Vestpol kongen ble kastet i angrep brukte ikke den speedige Tekno Odin-sønnen mange meterne på å koble seiersgrepet. Dermed vant Øystein Tjomsland samtlige tre kvalifiseringsløp til Derby, og fikk også med seg Våler Nikolai, som var fjerde i sin kvalifisering, til finalen. En enorm prestasjon!

Suksessen ville ingen ende ta for sørlandschampionen denne kvelden. Sammen med Brenne Blesa var 48-åringen totalt overlegen i sin kvalifisering, og sørget for en femte strake stallseier. Tekno Odin-dattera tok dermed sin sjette seier i karrierens 10. start. For å toppe det hele sikret Ask Viktoria en stalldobbel for Team Tjomsland i dette løpet.

– Hun har hatt en voldsom utvikling etter ganske hard trening og har tatt et steg til. Nå er hun også drektig, og det har kanskje gjort henne enda hvassere, påpekte Tjomsland etter løpet.

Lillebror fulgte opp

Som om ikke det var nok fulgte lillebror Vidar Tjomsland opp med å sende nok en stallhest inn til forsøksseier. Denne gangen var det Alonso Jenta som vant det første kvalifiseringsløpet til Hoppederby. Sørlandshoppa var tidlig å finne i tet, og fra den posisjonen var hun utilnærmelig til slutt.

– Hun er veldig hissig og ikke enkel å trene. Vi kjører henne med en grind hun går med hodet mot i trening, og det har gjort sitt til å roe henne ned slik at hun kan ta til seg mer trening. I dag var jeg imidlertid mest passasjer, fortalte Vidar Tjomsland med et smil etter løpet.

PS! Finalen går av stabelen på Bjerke søndag 8. september.