Grimstad-hest nærmer seg eliten

– Lista kan legges høyt for denne hesten framover, mente topprytteren Siv Emilie Løvvold etter seiersløpet på Jarlsberg.

Per Otto og Lars Aagres Fabian B.R. tok mandag kveld sin tredje strake seier da han sammen med topprytter Siv Emilie Løvvold vant montéløpet på Jarlsberg i blendende stil. Den seks år gamle vallaken har nå gjort to starter i travløp under sal, og vunnet begge på overbevisende sett. Det kan være en kommende elitehest i greinen vi var vitne til.

Mandag dundret sørlandshesten til tet, holdt et jevnt tempo underveis, før han forlot konkurrentene i sluttfasen og landet på 1.15,5a/2100 meter. Løvvold, med nærmere 300 montéseire på samvittigheten, var full av lovord om den seiersvante sørlandshesten etter løpet.

– Det er en herlig type, roste 26-åringen.

På direkte spørsmål fra TV-kanalen Rikstoto Direktes reporter om hvor lista kan legges for Fabian B.R. i montédisiplinen framover smalt det kontant fra topprytteren.

– Høyt!