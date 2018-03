AK28 med sesongmålet i sikte

KRISTIANSAND: Etter en periode med lite kamptrening var nervene i høyspenn før helgens møte mot Greipstad. På bortebane i november vant vi komfortable 35-19, etter Grepstadlaget publiserte artikkelen «Bare vi som kan ta poeng fra AK denne sesongen». I artikkelen som fulgte nederlaget mot AK28-damene i november «Rundspilt av serielederen: - Aldri tapt så stort i 3. divisjon» forklarte trener Bjørn hagen at han forsatt har troen på at Greipstad kan spille jevnt med AK28 damene.

– Jeg er fremdeles overbevist om at vi kan spille jevnt med serielederen, men i kveld var det bare den kvelden, avsluttet han.

AK28-laget har den siste perioden vært preget av mye sykdom, skader og ferie. Dette til tross var planen klar før kamp, Greipstad skulle ikke få ta poeng på vår hjemmebane. Greipstad hadde på forhånd ikke imponert særlig med sine siste resultater, men det er farlig å være for selvsikker - og motstanderlaget har tidligere imponert stort som underdogs.

Kampen i Odderneshallen starter seigt, med et noe puslete angrepsspill og lite initiativ. Etter at damene spilte seg inn i kampen og ble varme i trøya løsnet spillet, og målene rullet inn. Vingene gjorde en spesielt god jobb denne kampen. Kanten er for øvrig en ettertraktet posisjon nå, da vi har åtte aktuelle vingspillere på trening som hver dag må krige om plassen.

Nyforlovede Kristine Fjeldsgaard på ving skal trekkes frem. Hun spilte en glimrende kamp og ble kåret til banens beste i 30-21-seieren over Greipstad.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

Ingen hadde en dårlig kamp, alle presterte og laget fikk litt å gå på før kommende helg og nytt oppgjør mot Gimletroll. Totalt er det kun fem kamper igjen for damene denne sesongen, og foreløpig ligger vi med noen få poengs margin på toppen.

Charlotte Markham, en av lagets bakspillere, mener at ingenting er avgjort og at nå er tiden inne for å briljere.

– Nå skal vi sette inn støtet, og virkelig fullføre sesongen på beste måte. Vi må beholde troen på oss selv, og ha det gøy på banen. Jeg tror vi kan klare å vinne alle, men viktig at vi tar én kamp av gangen og fokuserer på hva vi må gjøre i hver enkelt kamp. Flere tøffe kamper i vente.

Silje Gumpen

Ved sesongstart hadde laget som mål å gå av med førsteplass på tabellen, og å gå for opprykk tilbake til 2.divisjon. Målet kan nå skimtes, med kun fem kamper igjen. Er målet innenfor rekkevidde for AK28?

– Det tenker jeg vi ikke må ta for gitt. At alt er mulig, men det krever hardt arbeid og mye moro på banen, konkluderer Markham.

De fem siste kampene er mot Gimletroll, 1. mars kl. 16.00 i Odderneshallen, Grane 18. mars på bortebane, Randesund, 21. ,mars kl. 20.30 i Odderneshallen, Og Årka og Sandnes på bortebane helgen 7. april og 8. april.