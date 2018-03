KIF-tap gir thrilleravslutning

NÆRBØ: Jærbuene hadde mobilisert foran onsdagens hjemmekamp med 1500 tilskuere. Og i sesongens nest siste kamp ble det klart at Nærbø-herrene blir eliteserielag til høsten etter sin 29–24-seier over gjestene fra Kristiansand. Det er ikke tilfeldig. Klubben har en rekruttering til guttehåndballen få andre norske klubber kan matche. Det har vært lagt sten på sten gjennom mange år, og sentralt i dette arbeidet er kristiansanderen Robin Rosander Haugsgjerd, A-lagstreneren som har signalisert at han gir seg etter sesongen.

I andre enden av tabellen, derimot, lever KIF fortsatt en usikker tilværelse. Det går mot en thrilleravslutning på sesongen når Kristiansand-klubbens skjebne står og faller nå på siste kamp.

Fakta: KAMPFAKTA NÆRBØ-KIF 29-24 (15-15) Onsdag 14. mars, Nye Loen Nærbø Dommere: Petter Eia Lien og Simen Jansen Blokkhus. Tilskuere: 1479 KIF-spillere (mål i parentes): Sebastian Schultz Hansen (6, herav 3 straffer), Jostein Pedersen (5), Aleksander Halkjelsvik Aabel (5), Bendik Holstad (3), Øyvind Frigstad (2), Erlend Årstein Hansen (1), Christoffer Ryder Lislevand (1), Kristian Nordvik Thyssen (1), Simen Neset, Markus Nilsen, Kristian Malerød Larsen, Johannes Jåsund, Eric Nicolay Jensen og Stian Nygaard Michaelsen. Lagledere KIF: Preben Nilsen og Svenn-Erik Medhus. Toppscorer Nærbø (mål i parentes): Steffen Stormo Stegavik (11, herav 4 straffer). Lagledere Nærbø: Robin Rosander Haugsgjerd, Rune Haugseng, Harald Moi og Steinar Mæle Fjelde. Utvisninger: KIF 5 x 2 min. og Nærbø 2 x 2 min. Banens beste: Markus Nilsen (KIF) og Andreas Horst Haugseng (Nærbø).

Tapte på «enkle feil»

Sørlendingene fikk en trå start i jærbuenes storstue, Nye Loen Nærbø, der hjemmelaget raskt var i føringen. Men snaue fem minutter før pause hadde Kristiansand-herrene innhentet Nærbøs forsprang på seks mål, når storscorer Sebastian Schultz Hansen utlignet til 13-13. Og da Aleksander Halkjelsvik Aabel sørget for uavgjort, 15-15, rett før pausesignalet, hadde KIF igjen tatt grep om kampen.

Men Nærbø, som jaktet på direkte opprykksplass, var ikke lette å stanse. Bortsett fra Jostein Pedersens utligning på 16-16 og 18-18 fem minutter ut i 2. omgang, rykket hjemmelaget ifra. På det meste hadde de opparbeidet seg en luke på syv mål. Christoffer Ryder Lislevand på høyrekant sørget for siste scoring og sluttresultatet 29-24 i hjemmelagets favør.

– Vi startet trått, men hentet oss inn igjen og gikk til pause med uavgjort. I 2. omgang gjorde vi enkle tekniske feil fremover, slik at de fikk kontret inn noen lette mål. Samtidig ble vi slitne bakover og tapte for mange dueller, oppsummer KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen, som mente «alle måtte ha hatt dagen» om de skulle slått Nærbø.

Sindre Rosseland Sørlis sykdomsforfall var også merkbar i backrekka. KIF-kapteinen, som til vanlig er strekspiller, måtte selv trå til i backposisjon.

– Vi møtte et topplag og ble straffet hardt på dårlige vurderinger, konstaterer KIF-trener Preben Nilsen, som ledet kampen sammen med Svenn-Erik Medhus.

18-åring best

Målvakt Adin Sehovic, som nylig var tilbake etter kneskade, er igjen skadet og ute for resten av sesongen. Mot Nærbø stilte Simen Neset og Markus Nilsen mellom KIF-stengene.

Nilsen kom inn midtveis i 1. omgang og storspilte. Til daglig er 18-åringen å finne på Randesund G18 som deltar i Lerøy-serien. Han har flere landslagssamlinger og seks landskamper for aldersbestemte lag på CV-en. Innhopp i topphåndballen denne sesongen har gitt smaken på nye utfordringer.

– Det er definitivt et høyere nivå, smartere skyting og mer teknisk spill, sier han og skryter av treningene til Svenn-Erik Medhus, tidligere landslagskeeper og elitespiller i ØIF.

Også trener Preben Nilsen var fornøyd med det unge keepertalentet. I en kamp preget av «innsats på det jevne», er det to spillere han i tillegg ønsker å fremheve:

– Jostein Pedersen var veldig god og Aleksander Halkjelsvik Aabel var bedre enn på lenge.

Skjebnekamp palmesøndag

Etter onsdagens kamp på Jæren er kristiansanderne fortsatt over nedrykksstreken, godt hjulpet av Follo som tapte med ett mål mot HK Herulf Moss etter å ha somlet bort en syvmålsledelse til pause. Under nedrykksstreken ligger Follo, Haslum og Haugaland. Det er allerede klart at Haugaland rykker ned. Men bare ett poeng skiller KIF fra de to øvrige rivalene.

Når KIF møter Haslum IL søndag 25. mars har det utkrystallisert seg tre scenarier: Tap mot Haslum betyr nedrykk. Seier gir fortsatt 1. divisjonsspill. Men også uavgjort holder, selv om Follo skulle vinne sin kamp mot Lillestrøm, fordi KIF har bedre målforskjell - ett mål (!) - i innbyrdes oppgjør.

– Det soleklare målet er å ta poeng, slår trener Nilsen fast.

Men også Haslum vil være interessert i å beholde plassen i 1. divisjon, og han tror de derfor vil gå «all in» i skjebnekampen i Gimlehallen. Nå håper den tidligere elitespilleren på hjemmebanefordel.

– Det blir spennende. Still opp og hei oss frem, oppfordrer han og får støtte av KIF-kaptein Årstein Hansen:

– Jeg håper det kommer masse folk og støtter oss. Seier eller uavgjort, så er det 1. divisjonsspill også neste år!

KOMMENDE KAMP: KIF-Haslum IL, søndag 25. mars, kl. 16:00, Gimlehallen.