Ironman-debut ga mersmak

Jeg har drevet med triatlon siden 2016 og kan hittil skilte med 6. plass på NM elite normal distanse, 9. plass NM elite sprint distanse og to fjerdeplasser i norgescupen. Tidlig i år fikk jeg lyst til å prøve meg på en lengre distanse og kom over Ironman 70.3 Dun Laoghaire i Irland. En tøff og teknisk løype som virket gøy. Dette måtte jeg prøve!

Med et treningsgrunnlag tilpasset sprint og olympisk, var jeg nervøs på hvordan dette kunne gå. En ting var sikkert: jeg måtte slå familierekorden på distansen med mer enn 20 minutter.

@FinisherPix

På konkurransedagen var det meldt regn, vind og 13 grader - og uten å tenke for mye på dette gikk jeg til svømmestarten. Selvsikker som jeg er stilte jeg meg helt foran i Age-Group feltet, med forventning om 26 minutter med svømming. Starten gikk og etter ett minutt svømte jeg rett i en av de beryktede irske manetene. Den fikk brent venstrefoten, men gjorde ikke noe annet enn å fjerne fokus noen sekunder. Halvveis skjønte jeg at det gikk fryktelig treigt, men heldigvis kunne jeg se at de fleste andre sleit i like stor grad, så det måtte være forholdene som gjorde dette.

Opp fra svømmingen var jeg tydelig på at jeg måtte hente inn tapt tid. Med dagens 3. raskeste skiftesone var det ut på sykkelturen. Jeg hadde jo lest meg til at løypen var kupert, men 1000 høydemeter de første fire milene var jeg ikke helt forberedt på. Med en snittfart på nivå med barnesykkelritt var det ikke annet å gjøre enn å avbryte planlagte watt og i stedet kjøre hardere. En ting er sikkert, det var ingen som lå og draftet, for større spredning skal man se lenge etter.

@FinisherPix

På toppen av bakkene fikk vi vind rett imot, og utforkjøringen ble derfor ikke en måte å øke snittfarten på. Jeg var millimeter fra å gå i bakken i en brå høyresving. da asfalten var glattere enn forventet og det var ren flaks at jeg ike falt. Opp siste bakken hørte jeg en tilskuer rope at jeg lå på 8. plass totalt (age group) og jeg hadde tydeligvis ikke kjørt så dårlig likevel. Full gass mot skiftesonen inn i T2 var målet klart: å finne ut hvor grensen er.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Jeg merket tydelig at sprintegenskapene mine er en stor fordel i skiftsonen. Jeg åpnet første 10km på terskel, rundt 39 minutter, uvitende om smellen som snart skulle komme. Etter hvert begynte kilometerne å gå treigere og treigere... og jeg angret da på den optimistiske åpningen.

@FinisherPix

Jeg merket også at jeg ikke var vant med å innta store menger næring i konkurranse. Etter et stort antall gels var det lite som fristet på stasjonene, men jeg måtte få i meg litt for å holde oppe løpingen. Sisterunden husker jeg ikke mye av, utenom den syke mestringsfølelsen på vei opp oppløpet.

Det hele endte med en 8. plass i age group totalt og 2. plass i 18-24 års klassen, og desidert yngste deltager der. Kort oppsummert var dette kjempegøy!