Golfbragd fra 18-åring

KRISTIANSAND: Prestasjonen til Mats - 64 slag og åtte slag under par med kun 28 slag på de siste ni hullene - er meget imponerende. Trolig vil denne klubbrekorden bli stående i lang tid.

I den frøste runden tok Mats en oppskriftmessig ledelse med å slå 72 slag, som tilsvarer banens par. Det var en en ledelse med tre slag på Øyvind Larsen og seks slag på Atle Bartha. Men det var på den andre runden at ting begynte å skje. I flight sammen med tidligere dobbel klubbmester Jonas Hammersmark Lønn viste han hvem som var sjefen. Undertegnede spilte ok, men mistet helt fokus da de siste ni hullene ble spilt.

Mats åpnet med 4fire birdier på rad, før en par på det 5. hullet "ødela" streaken. Men med birdie på de fire neste, inklusive en chip inn fra 20 meter, var banerekorden et faktum. Da siste runde skulle spilles, kunne Mats bare cruise inn til en enkel 15 slagsseier på Øyvind Larsen og resten av startfeltet.

Mats går på Wang videregående skole i Stavanger, og har dermed noen av de beste treningsfasilitetene i Norge året rundt. I kombinasjon med et stort talent og over 1900 treningstimer i året, gjør det ham til en Norges beste spillere.

På Kristiansand Golfklubb ble det også arrangert klubbmesterskap i helga, og der gikk Arne Sverre Salvesvold til topps for 4. år på rad. Han åpnet med en flott runde på fire under par 68 og fulgte opp med en to over 74 runde.