Amazon Grimstad-spiller er ny Randesund-trener

KRISTIANSAND: «Issy» har denne sesongen vært kaptein for Amazons damelag i 1. divisjon og skal fortsatt spille for dem i 2019.

Hun har tidligere vært trener for Manchester Uniteds J15-lag, samt angrepstrener for J17-laget i samme klubb. Etter å ha studert ved Loughborough university spilte hun for Manchester City i 2014–2017. Hun trente med førstelaget og var kaptein for rekruttlaget. Hun har spilt for Premier League-klubbene Leicester City og Sheffield FC og har vunnet både Premier League og ligacupen.

– I England hadde jeg gode trenere som jeg lærte mye av og som jeg så opp til. Mine ambisjoner som Randesund-trener er først og fremst at jentene skal ha det gøy på fotballbanen og utvikle dem så mye som mulig som smarte, tekniske spillere, sier Isabella.

Hun bor på Søm med mann og hund. Hun jobber også som personlig trener i Kristiansand.