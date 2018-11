Medaljeskred til Agder-svømmere

ASKER: Svømmesporten er i fin vekst på Sørlandet. Det var derfor knyttet stor spenning til årets NM i svømming for junior-klassene, som ble avholdt i det nye Holmen-badet i Asker torsdag til søndag. Resultatene lot ikke vente på seg. Svømmere i aldersgruppen 14 – 19 år fra Farsund i vest til Hisøy i øst tok hele ti gull, fem sølv og fire bronse.

Rypestøl i en egen klasse

Malene Rypestøl vant hele fem gull i øvelsene 100 medley (1,02,07), 200 medley (2,13, 71),100 bryst (1,07,98) 400 crawl (4,15,74), som var opp mot hennes beste, og som også sikret henne andre beste plassering av alle deltakere med 771 poeng. Malene vant gull i øvelsen 400 medley, og satt på samme tid norsk juniorrekord på tiden 4,40, 07. Rypestøl fikk også sølv på 800 crawl (8,44,32).

På stevnets siste dag svømte lillesanderen Ole Marius Rist Jensen 400 medley på den sterke tiden 4, 23,24 som både innkasserte gull, kretsrekord og uttak til nordisk mesterskap i svømming. Malene Rypestøl ble også tatt ut til å representere Norge i samme mesterskap, som går av stabelen i desember måned.

Pangstart på mesterskapet

Åpningsdagen startet bra med gull på 200 rygg med tiden 2,07 til Lillesand-gutten Ole Einar Ueland (15). Ole Einar har enda et år igjen i ungdomsklassen, og perset også senere i mesterskapet på 100 rygg med tiden 1,00,72.

En annen solid presentasjon samme dag sto kristiansanderen Andreas Håbesland Klausen (16) for da han tok bronse i ungdomsklassen på 800 crawl på tiden 8,28,16. Andreas tok også bronse på 400 crawl med tiden 4,04,28 og fikk fjerdeplass på 200 crawl (1,55,20). Lillesanderen Ole Marius Rist Jensen satte to kretsrekorder da han svømte 200 medley på tiden 2,05,41 (senior og junior) med en fjerdeplass, og på 100 medley med tiden 59,21 (juniorkretsrekord).

Varodd-jenta Adina Ringsbu vant to gull i ungdomsklassen på 50 rygg (29,22) og på 100 rygg på den svært sterke tiden 1,04,27. Hun vant også to sølv i junior-NM på 50 rygg. Hisøy-gutten Theodor Bernstein vant også gullmedalje på 50 crawl i ungdomsklassen på tiden 23,85.

Av andre svømmere trekkes også Grimstad-jenta Juni Helene Iversen Refstie frem med fjerdeplass på 100 bryst på sterke 1,09,91. Farsundsgutten Martin Holteberg (16) fikk fjerdeplass i ungdomsklassen på tiden 24, 70 på 50 crawl.

Sterke lag-prestasjoner

Hisøy-gutten Thedor Bernstein, og Kristiandsand-guttene Andreas Håbesland Klausen, Titus Phillipson og Birk Lee Johansen tok sølvmedalje på 4 X 50 crawl i ungdomsklassen med åtte hundredels margin med tiden 1,42, 16, hvor Lee Johansen hadde en sterk tid på 53,84. På 4 x 100 medley sikret Håbesland Klausen, Phillipson og Lee Johansen sammen med Lillesand-svømmeren Ole Einar Ueland bronse medalje i ungdomsklassen på 4 x 100 medley (4,02,30), hvor alle satt personlige rekorder. Det samme laget fikk bronse på 4x200 crawl (7,57,53).

De eldste juniorene svømte finale siste dag på 4 x 100 medley, hvor Dennis Aateigen, som for tiden er skadet, sto for ryggsvømmingen (59,21), Ole Marius Rist Jensen leverte en svært sterk brystetappe (1,04, 88), Johannes Hope sto for en solid crawletappe (50,28) og den yngre svømmeren Titus Phillipson leverte butterfly-etappen på 1,00,36.

Svømmetrenere og støtteapparat med foreldre fra Sørlandet var meget godt fornøyd med årets norgesmesterskap, som lover godt for svømmesporten på Agder.