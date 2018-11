Mandal-spillere imponerte mot norgeseliten

GRONG: Fredag morgen reiste Hermod Holte Haugland den lange turen til Grong sammen med Kristiansand Badmintonklubb for å spille norgesranking for u17-spillere. Det var hele 20 klubber som hadde tatt den lange turen.

Hermod ble nummer tre etter å ha tapt semifinalen 21-13, 17-21 og 18-21. Det var puljespill i alle klasser. De åtte beste u17 -spillerne deltok ikke i denne klassen, de spilte i u17 Grand Prix.

Det var en helg med lang reise og mange kamper i singel, mixed og double. En kjempegod erfaring for Hermod. Han har vist stor fremgang og er nå blitt en spiller som til neste år vil være blant de fire beste i Norge under 17 år, regner vi med. Det at han trener fire ganger i Mandal og en gang i uken i Kristiansand gir resultater på sikt.

Trond Syvertsen

Årets utgave av DNB-Julecup Ranking Senior Elite og U15 inneholder single mini Grand Prix i begge kategorier.

Det er totalt 184 spillere fra 34 klubber og det spiltes 417 kamper.

De åtte høyest rangert i Norge i hver klasse spilte i Mini Grand Prix. Der spilte Christer Andersen mens storebroren Carlo Andersen spilte i senior elite. Begge to spilte alle tre kategorier singel, mix og doubel.

Christer viste stor fremgang fra sist ranking turnering og tapte kun 22-20 og 21-19 mot Theodor Fjelldal, som vant hele x-turneringen. Christer spilte om 7. og 8. plassen og vant greit den kampen og ble nummer sju. Kjempebra gjort, han viste at han hadde noe å gjøre i x-gruppen da det ble mange jevne og gode kamper mot de beste i Norge i den klassen.

I mix og double ble det mye god kamptrening, men han gikk ikke videre i disse spillene

Carlo spilte i vanlig elite da de åtte beste i landet var i x-gruppen. Han spilte helt jevnt i gruppa mot han som ble nummer to i singel. I double og mixed doubel var det litt stang ut, men en kjempefin erfaring og god kamptrening.

Ei lærerik og knallhard helg for disse tre hardtsatsende spillerne.