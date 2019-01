Hedret avdød medeier med seier

Ett og et halvt år har 27 år gamle Iselin Toft Dyrstad brukt på å bygge opp varmblodshoppa Ethiopia River etter skade. Som en del av belønningen for innsatsen ble den dyktige Mandal-amatøren med på eiersiden i hesten, et andelslag som teller totalt åtte personer. Opprinnelig var de ni eiere av hesten, men i fjor gikk en av medeierne bort i kreft. Andelslaget bestemte at pengepremien fra Ethiopia Rivers første løp skulle doneres til Kreftforeningen.

Da Ethiopia River mandag kveld gjorde comeback i løpsbanen i et montéløp på Forus skulle man nesten tro at hoppa hadde fått nyss om donasjonsgaven. Den åtte år gamle varmblodshesten leverte et toppløp, koblet grepet midt på oppløpet og dro i fra til sikker seier med sin trener på ryggen.

– Herregud, for en hest! Jeg hadde siktet på et ryggløp i dag og det ble ikke helt som planlagt da hun ville så mye mer enn det jeg hadde tenkt, men hun var kjempegod. Dette er knallgøy, strålte 27-åringen i seiersintervjuet.

– Nå blir det en fin donasjon til Kreftforeningen til minne om kjære Odd Mikael Moen. Jeg er sikker på han fulgte med og heiet oss inn til seier der oppe fra, skrev Dyrstad på sin Facebook-side senere samme kveld.

Ethiopia River travet 1.17,0a/2040 meter i sitt første løp siden 29.mai 2017.

Arnfinn Roaldsøy

Øystein Tjomslands seiersmaskin Magnums Othello innledet sesongen på best tenkelige sett, og viste at konkurrentene skal få sitt å stri med i møte med den seks år gamle hingsten også i 2019. Seiersmaskinen leverte en mektig avslutning de siste 800 meterne av løpet, og kom til mål på 1.27,2/2060 meter. Magnums Othello har nå uvirkelige 18 seire på 24 starter i regi supertreneren fra Søgne.