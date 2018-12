Damerekord falt i 3. juledagsløpet

MANDAL: I dag, tredje juledag, gikk det tradisjonelle løpet av stabelen, slik det har gjort siden 1978. Årets utgave ble velsignet med et «vårvær» av de sjeldne, nesten vindstille, sol og mildt (nærmere 9 grader pluss).

Hele 178 deltakere stilte til start, 74 på 10 km, 82 på 3 km og 22 barn på 1 km uten tidtaking.

Tradisjonen tro hadde familier utfordret hverandre, naboer, søsken, hjemvendte studenter og enkelte tilreisende hadde et lønnlig håp om å slå enten seg selv eller andre, men den største seieren sto de for som gjennomførte for sin egen skyld.

På den korte distansen var det Anders Gundersen, MHI, som var raskest med tiden 9.53, og beste dame ble ikke helt uventet Therese Torvund, MHI, med beste tid for damer på 3 km med 10.38, hvilket er 12 sekunder raskere enn vinneren fra 2015.

Den lange distansen ble vunnet av Markus Frandsen, Intersport, med tiden 34.03, mens Ingrid Ukkelberg, MIL, slo til med tiden 38.21. Bare Siren Amelia Seiler har løpt dette løpet raskere blant kvinnene, hun presterte 37.23 minutter i fjor.

Etter målgang var det inn og levere nummer og hanke inn gavekortpremien.

Neste løp for sesongen er Vinterkarusellen 2019 i Søgne på lørdag 12. januar. Vel møtt!

Resultater

BARNELØP (uten tid)

Bentsen, Hermine 02

Bentsen, Matteo 18

Bongsted, Emil 21

Bongsted, Mathias 13

Fagnastøl, Leivar 17

Haugstad, Elise 30

Haugstad, Jonathan 88

Heimdal, Jan Tobias 39

Jørgensen, Olivia 37

Kallhovd, Even André 06

Lia, Ellie 01

Møll, Anker 10

Møll, Eline 12

Møll, Ella 14

Møll, Karla 11

Salthaug, Oline 03

Salthaug, Silius 09

Tellefsen, Frida 04

Tronstad, Sverin 40

Vestheim-Vigeland, Erik 05

Vestheim-Vigeland, Ingrid 07

Aanensen, Trym 08

3KM

Bentsen, Arnfinn 28 MHI 15.28

Bentsen, Einar 33 15.29

Bentsen, Sebastian 43 15.28

Bongstad, Andreas 195 MK 17.45

Bongsted, Anette 194 MK 17.56

Bue, Kristen 44 MIL deltatt

Buestad, Jonas 126 13.08

Christensen, Nils R. 175 MHI 13.38

Dybesland, Kristen 129 16.55

Dyrkolbotn, Lauritz 123 MK 12.44

Eriksen, Jone 177 MHI 16.07

Fagnastøl, Eylir 13 Mandalitten 15.27

Fladen, Balder H. 187 MK 19.48

Fladen, Odin 186 MK 11.43

Grundeland, Linda 142 MHI Håndb. 16.20

Gundersen, Anders 125 MHI 09.53

Hage, Susanne G. 67 GE Healthc. 14.59

Halvorsen, Jan-Erik 143 Sprekevik 15.07

Halvorsen, Janne 153 13.38

Halvorsen, Jon Chr. 151 Visma 13.04

Haugstad, David 85 Team Hægel 13.12

Haven, Maria 172 Team Hagen 13.18

Haven, Markus 174 Team Hagen 13.18

Haven, Martin 173 Team Hagen 12.43

Haven, Miriam 171 Team Hagen 15.26

Haven, Trond 170 Team Hagen 13.59

Husby, Tore 400 GE Healthc. 18.11

Hægeland, Henrik 89 Team Hægel 17.25

Haagensen, Petter 196 UDIR BIL 15.11

Håkonsen, Simon 112 MHI Friidr. 11.33

Håland, Audun 155 Sprekevik 16.56

Haaverstad, Arvid 01 Herreklipp 14.17

Johnsen, Magne 46 Team Sprek. 17.13

Larsen, Isak André 84 Team Hægel 17.24

Leirgulen, Bendikte 183 19.58

Leirgulen, Harald 184 MK 15.14

Leirgulen, Solveig 169 MK 15.48

Ljungqvist, Mads 178 Julefreden 15.56

Ljungqvist, Mina 167 MHI 14.31

Netland, Liv Torunn20 Mandalitten 15.27

Nilsen, Fredrik 160 UIT 16.54

Njerve, Jasine 66 GE Healthc. 15.00

Njerve, Josef 57 GE Healthc. 10.33

Nor, Per Arne 176 Holmlia Spk 15.47

Olsen, Stanley 397 18.29

Pettersen, Markus 399 MK 11.30

Qashua, Aya 124 MHI Friidr. 15.06

Regevik, Aleksandra 82 Team Sprek. 15.15

Regevik, Espen 77 Team Sprek. 22.09

Regevik, Lilly 83 Team Sprek. 22.09

Regevik, Mathias 80 Team Sprek. 14.27

Ruud, Bjørge 182 MHI 14.09

Salthaug, Sara 97 16.38

Salthaug, Torkel O. 96 MT 16.37

Skjelbred, Hege 110 21.22

Skjelbred, Sander L. 98 21.23

Skjelbred, Synne L. 99 21.23

Sodeland, Helene 185 Holum Dam. 17.35

Strand, Emily S. 127 18.16

Støle, Linea 191 MHI 17.14

Støle, Stina 192 MHI 17.29

Sunde Dal, Isak 60 14.29

Sætren, Kyrre 165 MHI 17.10

Sætren, Vegard 162 MHI 17.09

Sæveland, Marcus W. 137 MHI 16.08

Sæveland, Åge 138 MHI 17.46

Thomassen, Amanda 197 MK 14.13

Thomassen, Emil 198 14.53

Thomassen, Jan Erik 199 12.38

Thomassen, Karen 398 16.04

Torjesen, Kasper 139 MK 16.19

Torvund, Therese 72 MHI 10.38

Tronstad, Erle S. 188 MHI 18.52

Tronstad, Even S. 190 MHI 18.52

Tronstad, Madelen S. 189 MHI 17.14

Ukkelberg, Stine S. 111 MIL 19.29

Usland Dahl, Torje 73 MIL 10.09

Vasby, Emanuel 92 MT 15.42

Vasby, Miriam 95 16.37

Vasby, Sokrates 90 MT 16.37

Wendt, Gjertrud 47 Rambøl 16.13

Wergeland, Kristine 193 Oslo Sandv. 14.23

10 KM

Askildsen, Arne 260 GE Healthc. 47.36

Askildsen, Morthen 286 Spareskilli. 45.58

Askildsen, Sten Rune 294 Holum skol. 40.23

Bjørsum, Anne 287 Man. Komm. deltatt

Bue, Robert 372 MIL 39.07

Buø, Einar 385 MT 47.38

Cusick, Patrick 367 Søgne 54.48

Danielsen, Lasse 261 Holum IL 50.46

Dyrkolbotn, Randi 277 MHI 39.10

Dørheim, Helge 297 Stavanger 48.12

Ellingsen, Carl T. 307 Søgne 43.37

Ellingsen, Carl 330 Kystverket 54.18

Ellingsen, Eivind H. 325 MHI 42.23

Ellingsen, Kari H. 326 MHI 49.47

Ervik, Bjørn 320 50 44.32

Farestad, Asle 358 Kr.s triatlon 47.50

Fladen, Gudrun 335 Vass. Dam. 50.48

Frandsen, Markus 296 Intersport 34.03

Fredriksen, Kenneth 250 Mandalitten 47.44

Fredriksen, Søren 299 MK 39.57

Gabrielsen, Jens 278 Blomdalen 52.31

Gjertsen, Andreas 243 Landøy IL 38.20

Glomsaker, Thea 357 Oslo PD 50.07

Hansen, Ulf 321 LOCK 43.43

Hansen, Åge 322 Neseveien 57.32

Helms, Per Olav 281 Sandnes 44.21

Hermansen, John A. 298 Spangereid 48.36

Hillesund, Hans Chr. 295 Marnar 41.27

Haagensen, Atle 284 Implenia 49.40

Haagensen, Kjartan 279 TT Anlegg 50.25

Haaverstad, Erlend 207 Herreklippe 38.13

Isaksen, Tor Olav 363 Mandal 45.36

Jansen, Stig André 276 Kr.s løpekl. 41.53

Jølstad, Andreas 345 Sørmegleren 39.38

Kallhovd, Tom Andreas 251 Trimtex 38.17

Karlsen, Ellen 289 Vass. Dam. 53.10

Kjos-Hansen, Helga 304 GE Healthc. 61.31

Kjos-Hansen, Jens 305 GE Healthc. 78.41

Kleppan, Kristian 290 MHI 40.59

Klev, Erlend 263 MHI 41.44

Kongsvik, Ståle M. 332 Lind. Trekk. 34.35

Kråkeland, Hanne 292 Vass. Dam. 51.36

Kvaase, Anita 350 MHI 50.09

Langeland, Ingeborg 246 MHI 50.27

Leschbrandt, Marit 267 Kulturktr. 47.59

Lia, Ronnie 256 Nidaros Tur 48.40

Lia, Rune 254 Ryving Ski 48.14

Lie, Arne 264 Ime 2 35.04

Lie, Tore 268 Bjarg 47.18

Moland, Andreas 368 MK 56.13

Mygland, Aina 265 Mandal 62.23

Njerve, Jonas 316 GE Helthc. 41.31

Noble, Trond 361 MCK 47.37

Nørve, Gaute 280 MHI 35.05

Pedersen, Arne 362 Revmatikern 62.27

Pettersen, Abraham 259 Fløy 41.44

Romedal, Jan S. 310 Blomdalen 42.51

Romedal, Marius 314 Vigeland 48.46

Rosseland, Siri 274 Vass. Dam. 55.51

Røttereng, Jo-Kristian 366 Trondheim 38.56

Schulze, Per W. 258 SørBank 56.15

Sletten, Arild 272 Holum 40.44

Sletten, Helge 323 MHI 48.33

Soteland, Sara H. E. 247 MHI 50.26

Stensland, Arne 360 Furulunden 58.48

Syvertsen, Edvin 347 Umoe 39.03

Saanum, Inger D. 262 GE Healthc. 38.42

Tellefsen, Trond 208 Repsol 56.17

Torjesen, Arild 291 Furulund Sk 49.38

Torvund, Erling 364 MHI 45.36

Ukkelberg, Ingrid 270 MIL 38.21

Ukkelberg, Martin 271 MIL 38.52

Aanensen, Kåre 370 Spb. Sør 38.50

Åvik, Jan Øyvind 333 GE Healthc. 39.58

