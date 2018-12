Kristiansand-skaterne tapetserte pallen i Xmas Jam

TRONDHEIM: Forrige helg var det duket for den tradisjonsrike skateboardkonkurransen Xmas Jam som arrangeres i førjulstida hvert år i Trondheim. Fra Kristiansand stilte fem skatere; Fredrik Tangerud (21), Jonas Carlsson (16), Simen Hægeland (18), Petter Brunvatne (18), samt Markus Aleksander Wulff (21), som for tiden studerer i trønderhovedstaden.

Helgen begynte med kvalifisering i klassen for street. Blant de 30 deltakerne var det skatere fra hele Norge, samt enkelte utøvere fra Danmark og Slovakia. De 12 beste ble kvalifisert til søndagens finale, og hele fire kristiansandere var med videre etter imponerende prestasjoner på brettet.

Andrea Weflen Aashagen

Helgen fortsatte med bowl jam. Her ble Markus Aleksander Wulff nr. 3, mens Simen Hægeland kom på 6. plass av totalt 16 deltakere.

På konkurransens siste dag skulle finale i street gå av stabelen. Hver deltaker hadde ett minutt og 15 sekunder til å sette sine beste run, og to forsøk hver. Det var et svært høyt nivå på skatingen denne dagen, og stor var gleden da det ble klart at det ble storeslem til Kristiansand: Petter Brunvatne på 1. plass, Jonas Carlsson på 2. plass og Simen Hægeland på 3. plass.

Andrea Weflen Aashagen

Fredrik Tangerud havnet på 5. plass og vant også helgens best trick-konkurranse.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende: