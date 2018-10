Spreke skijenter på samling i Kristiansand

KRISTIANSAND: I det fantastiske høstværet fikk jentene mange gode teknikktips på rulleski. Innimellom treningsøktene sto forskjellige sosiale aktiviteter og konkurranser på programmet. Som både trigget konkurranseinstinktet og knyttet bånd på tvers av klubbene. Ikke rart at jentene gleder seg til å treffes igjen på skirenn til vinteren!

Blant jentene som koste seg på samlingen var Thea Nygård og Amalie Westergaard. Thea forteller at det var her hun ble kjent med skijenter fra andre klubber for første gang.

Aud Ausland

Hun liker særlig at samlingen er veldig sosiale, og synes samlingen er et godt tilbud til jenter i skikretsen. Av det skitekniske tar hun særlig med seg tips om å skyve ekstra på skiene i fristil. Hun er skiløper for Vindbjart IL, og deltar ukentlig på to fellestreninger med klubben.

Aud Ausland

Amalie Westgaard fra Oddersjaa var i år med på jentesamlingen for aller første gang. Hun hadde gledet seg veldig til samlingen, og synes det har vært gøy å bli kjent med mange skijenter fra andre klubber. Hun synes det har vært gøy å trene "ordentlig" på samlingen. Hun setter pris på alle gode tips hun mottok på samlingen. Hun forteller at det har gjort henne bedre til å stake i klassisk, og hun har også lært å padle opp bakkene i skøyting.

Aud Ausland

Begge to har stortrivdes på jentesamlingen, og anbefaler enda flere å bli med til neste år.