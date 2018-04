Travekspert: - Kriteriet til Sørlandet i år?

OSLO: Sørlandsk travsport går en særdeles spennende sesong i møte. To av de største 3-årstalentene i landet trenes av Jenny Thygesen og Øystein Tjomsland på Sørlandets Travpark, og onsdag kveld bød de opp til en herlig duell på Bjerke.

Ola Slåtsveen, travekspert og mangeårig løpsreferent i Travparken, var ute med lovord på Twitter bare minutter etter at løpet var i mål. - Kriteriet til Sørlandet i år? Møller Tor årgangsener. Nordsjø Odin ikke mye slått. Wow! Etter en mektig avslutning av løpet etter enorme 1.24 de siste 500 meterne stod Thygesens ubeseirede talent Møller Tor igjen som en vinner. Dog ikke uten dramatikk.

Midt på oppløpet så Tjomslands Nordsjø Odin ut til å koble seiersgrepet da en ulykksalig galopp satte en stopper for videre nappetak de to sørlandshestene imellom. Championtreneren var imidlertid ikke annet enn storfornøyd etter løpet likevel.

- Det stod og veide da min hest galopperte, da gikk det veldig fort. Jeg hadde 1.19,5 på min klokke da Nordsjø Odin feilet, det går unna med disse ungdommene. Dette er et veldig stort talent, jeg tror det kan bli en ordentlig topphest, sa en storfornøyd Øystein Tjomsland etter løpet.

Nordsjø Odin fant travet kort før mål og reddet andreplassen. Møller Tor tok dermed sin tredje seier på like mange forsøk da han vant på 1.32,1/2140 meter. En lykkelig Jenny Thygesen var ikke sen om å strø om seg med lovord om sitt supertalent.

– Det er vel eneste gang i mitt liv at jeg vil komme borti et slikt individ. Han er veldig ærlig, og har fin teknikk. Det er moro å være første i mål, men det var synd at Nordsjø Odin galopperte. Det er veldig stort å ha en hest som kan kjempe i de største løpene, man kan vel ikke drømme om så mye mer, sa Thygesen med et smil i seiersintervjuet.

Møller Tor eies av Ernst Karlsen fra Birkeland og Tor Birger Krageboen fra Tveit. Norsk Travkriterium (Kriteriet) er det største løpet for tre år gamle norskfødte hester. Løpet går av stabelen på Bjerke søndag 9. september med en førstepremie på 500. 000 kroner.

Sørlandsseier ble det også ved Tjomslands svært talentfulle stallmann Per Vetle Kals i det påfølgende løpet. Gjerstad-gutten serverte Nedenes-hesten Bjønnum Baus et perfekt løp i rygg på lederhesten før han satte full fart ned den siste langsiden. Trekket satte konkurrentene sjakk matt, og til mål kom hesten til Gaut og Kjetil Bjønnum i ensom majestet. 21 år gamle Kals hevet armen i triumf ved målgang.

- Per Vetle Kals - en komet, fastslo løpsreferent Ole Jonny Solberg da sørlandsekvipasjen passerte målstreken.

Dette var Kals' sjette kuskeseier for året. Dermed har unggutten allerede i midten av april tatt dobbelt så mange seiere som han har klart på et helt kalenderår tidligere. Vinnertiden på Bjønnum Baus ble 1.27,9/2160 meter, en solid rekordforbedring for sørlandshesten.