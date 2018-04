5. og 10. plass i NM for KTF-turnere

ASKER: Årets viktigste konkurranse ble avholdt i Asker helgen 6-8. april. Det hele startet lørdagen hvor jentene skulle ut i ilden. Det gikk dessverre ikke helt som forventet og frittstående-prestasjonen var for lav til at medaljehåpet fortsatt skulle leve. De to andre apparatene gikk ok. Jentene fra KTF måtte ta til takke med tiendeplass.

Guttene, som har samarbeid med Arendal, hadde både økt vanskeverdi og ryddet opp i frittstående. Det holdt til en 5. plass som er akseptabelt og en stor forbedring fra forrige gang.

Alle resultatene kan du se her

Jentenes konkurranse (alle apparater)

Guttenes konkurranse (alle apparater)