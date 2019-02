Vil til topps, selv med diabetes

BLOGG: Jeg startet å gå på skøyter da jeg var sju år gammel, og jeg startet fordi jeg ble inspirert av min storebror Magnus. Til vanlig trener jeg på Myra kunstisbane sammen med blant annet Sindre Baas fra Dølemo og noen veteraner. Eller jeg trener for meg selv. Jeg blir trent av søstrene Merete og Kristine Ramskjær, som pendler fram og tilbake fra Risør helt frivillig for å hjelpe meg å nå mine mål.

I år har jeg også blitt tatt ut på Talentlaget 2022. Vi har hatt en del samlinger i sommer og høst der jeg har fått trent med de beste juniorløperne i landet.

Jeg har opp gjennom slitt en del med sykdom, blant annet diabetes type 1 som jeg har levd med siden oktober 2016. Jeg takler sykdommen bra, men jeg har enkelte dager som kan være ekstra tunge. Det var tungt å få diabetes-beskjeden fra legen, men jeg ble beroliget over å høre at jeg fortsatt kunne drive med idrett på høyt nivå.

Tøffest i starten

De første månedene var harde fordi jeg hadde veldig lite kontroll på blodsukkeret, som gjorde at jeg ofte fikk følinger. Men nå har jeg god kontroll og treningen fungerer bra. Enkelte dager er likevel tunge, og det gjelder trening, fritid og skole, så derfor er det viktig at jeg spiser sunt og ikke sløver med oppgavene mine.

Jeg bruker insulinpumpe som er veldig grei å ha når man driver med idrett, fordi da kan jeg regulere insulinet når jeg skal trene.

Lovende verdenscup-stevner

Sist helg gikk jeg junior-verdenscup i Italia. Jeg startet med å gå 1000 meter lørdag, der det ikke gikk helt veien. Jeg hadde en av de tunge dagene der kroppen ikke fungerte som den skulle. Men søndag gikk jeg en veldig bra 500 meter. Jeg hadde en stor feil i siste sving, men klarte likevel å gå inn til tiden 37,4 sekunder, som kun er ett tidel bak pers. Så jeg har troen på at jeg kan levere sterke løp til helga i VM hvis alt stemmer.

For halvannen uke siden deltok jeg i verdenscupen for juniorer i Finland. Under vanskelige forhold presterte jeg bra og gikk min beste 1000 meter for sesongen med tiden 1.16.9 (utendørs), som holdt til 12. plass. Søndag ble jeg nummer åtte av 32 deltakere på 500 meteren med 37.7.

Mitt mål som skøyteløper er selvfølgelig å bli best. Mine kortsiktig mål er å få delta i verdenscupen for seniorer og i internasjonale mesterskap.

