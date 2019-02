Vindbjart vant stort mot Donn

KRISTIANSAND: De blåstripete startet best i Sørlandshallen, med et treff i tverrliggeren før dommeren mente Sondre Nordhagen hindret en motspiller ulovlig i feltet, og Stian Ingebrethsen skåret fra 11 meter. Fra ca. midtveis i omgangen kom vi mer inn i kampen, og prøvespiller Jesper Lauvsland (Søgne) utlignet fra kort hold, etter at keeper først reddet headingen hans fra en dødball. Sondre hadde tidlig fått en hard klarering midt i ansiktet og måtte ut etter en halvtimes tid, det ga en ny prøvespiller sjansen.

2-1 til pause

Marcel Musonda Ngoie (Hisøy) tok plass på høyre back og flyttet Magnus Langerud over på venstre. Etter nok en suser i tverrliggeren fra Donn, og en lekker dragning og påfølgende stolpetreff fra Børge Engesland, viste vi effektivitet like før pause. Marcus André Aslaksen kom rundt på høyrekanten sin, Gaus headet tilbake foran mål, og Robert Våge Skårdal laget 2-1, som også var pauseresultatet.

Vi fortsatte bra i starten av andre omgang, og økte til 3–1 på nok et innlegg. Denne gang fra Marcel, og Børge avsluttet med en knallsterk heading fra langt ute, klistret inntil stolpen. Utover i omgangen fikk Donn lov å overta litt, men uten å sette Halvor Homme på store prøver, og da vi satte innpå en uthvilt Marcus André igjen med et kvarter igjen, fikk han utnyttet farten og kom til flere gode sjanser og innlegg.

Stian Bøe

Saksespark fra «Gaus»

Mustafa Omarkheil skapte den første da han rundet keeper og la ut i feltet. Målet var ikke helt åpent for vingen, men han traff likevel det ene Donn-hodet som sto i veien. Noen minutter seinere stakk han gjennom på kanten og la inn til Gaus, som skåret sitt første mål for vinteren med et akrobatisk saksespark.

Etter en litt svak start ble det mye å glede seg over utover i kampen, prøvespillerne så ut som de har trent krydderfotball i mange år, og samhandlingen offensivt var i perioder veldig bra. Vi var også effektive foran mål.

Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Magnus Langerud, Børge Engesland, Jesper Lauvsland, Sondre Nordhagen, Mustafa Omarkheil, Simen Aanonsen, Robert Våge Skårdal, Marcus André Aslaksen, Øyvind Løkkebø Gausdal, Christian Tveit. Innbyttere: Daniel Tveitaa Johansen, Halvor Homme, Marcel Musonda Ngoie og Lasse Næss.