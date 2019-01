Er det greit å miste menstruasjon når du trener mye?

KRONIKK: I realiteten er fravær av menstruasjon et viktig varselsignal om at kroppen får for lite energi. De som ikke tar signalet på alvor kan ende opp med unødvendige tretthetsbrudd og skjøre skjeletter.

Menstruasjon er et sunnhetstegn

Det å ha en regelmessig menstruasjon er for jenter et sunnhetstegn og noe vi må sette pris på. Det gjør oss i stand til å bygge et sterkt skjelett og til å bære frem barn. Når jenter kommer i puberteten, begynner kroppen å produsere det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Det starter jentekroppens gradvise omvandling til å bli en kvinnekropp.

De fleste opplever sin første mensblødning en gang mellom 10-15 års alder. Har du fylt 16 år og aldri hatt menstruasjon, eller plutselig opplever at menstruasjonen har vært fraværende i tre måneder (eller 6 måneder om du er over 18 år), er det grunn til å oppsøke lege.

Myte at problemet skyldes hard trening

Menstruasjonsforstyrrelser rammer mange idrettsjenter, og særlig utsatt er de som driver med utholdenhetsidretter som langrenn, sykkel og svømming og estetiske idretter som dans og turn. Studier viser at opp mot 65 % av langdistanseløpere har bortfall av menstruasjon. Dette er et problem som må tas på alvor.

Det er en myte at jenter mister mensen fordi de trener hardt. Jenter mister mensen fordi de ikke spiser nok i forhold til hvor hardt de trener og hva kroppen har behov for. Det er mulig å trene både mye og intensivt og samtidig opprettholde regelmessig menstruasjon.

Eirik Førde

Mangel på energi i kroppen er den vanligste årsaken til menstruasjonsforstyrrelser blant idrettsjenter. Dersom energiinntaket ikke er nok til å dekke det totale energiforbruket kroppen har, er kroppen nødt til å redusere sitt forbruk ved å skru ned eller av prosesser som normalt går, og som er nødvendig for god helse.

En konsekvens er at hormonproduksjonen går ned, og med fall i østrogen, vil man begynne å bryte ned skjelettet. Allerede etter fire måneder med fravær av menstruasjon kan man se tap av benmasse. Dette fører til irreversible skader på skjelettet og øker risikoen for tretthetsbrudd og andre muskel- og skjelettskader.

Hva med gutta?

Også gutter kan være utsatt for tap av benmasse og tretthetsbrudd dersom de ikke klarer å matche energiinntak med energiforbruk. Men de har ikke den samme varsellampen i form av mensen slik jenter har. Det kan også se ut som at guttekroppen er mer robust og tåler energiunderskudd noe bedre enn jenter.

I en nylig studie av 59 eliteutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i utholdenhetsidretter, så man at ca. 40 prosent av kvinnene hadde menstruasjonsbortfall og ca. 40 prosent av mennene hadde lave testosteronnivåer (det mannlige kjønnshormonet). Disse utøverne, både de kvinnelige og de mannlige, hadde 4,5 ganger høyere forekomst av tretthetsbrudd sammenlignet med de med normal menstruasjon og de med normalt testosteron.

Hva kan du gjøre?

Dersom du opplever at menstruasjonen blir uregelmessig eller helt fraværende, er det viktig at du tar det på alvor og søker hjelp. Et første steg kan være å snakke med foreldre, treneren din eller helsesøster på skolen. Tenk igjennom om du har økt treningsbelastningen din og om du har vært like god på å øke energiinntaket tilsvarende. Mer trening krever mer mat. Stress, sykdom og andre påkjenninger kan også påvirke menstruasjon.

Har du gått lenger enn tre måneder uten menstruasjon bør du ta kontakt med fastlegen din. Noen ganger kan det være nødvendig med en henvisning til en gynekolog, som kan undersøke at det ikke er andre årsaker til menstruasjonsforstyrrelsen.

Som regel er løsningen å øke energitilgjengeligheten ved å spise mer og riktig mat. Det kan være lettere å komme i energibalanse igjen ved å redusere litt på treningsmengden, f.eks. ved å legge inn en ekstra treningsfri dag i uka.

