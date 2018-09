Lysene blinker fra taket og kamera er i gang for å sende kampen live på kinesisk tv.

Min familie og venner hjemme vet hvor mye jeg har trent for denne kampen og hvor viktig det er for meg å vinne. Jeg visste at jeg ikke kom til å vinne på poeng mot en av Kinas folkefavoritter og jeg må heller satse på en knockout. Den kinesiske hjemmefavoritten Chen Yawe er svært god teknisk og har en aggressiv kamptaktikk og jeg får mange harde slag mot meg, og et hardt spark til hodet. Jeg skjønner da at jeg må endre kamptaktikk for å beseire ham, hvis ikke vil jeg tape denne kampen i vektklasse 82 kilo.

Jeg får til et par harde slag og tvinger ham i et hjørne hvor jeg får til et skikkelig spark mot ribbeina hans. Chen stopper helt og legen må komme bort, han har brukket armen og ribbeina. Legen kommer bort og stopper kampen og jeg blir umiddelbart erklært som vinner av kickboksing-kampen i første runde. Applausen holdes tilbake av det kinesiske publikum.

Salen blir helt stille når det går opp for dem at nordmannen har beseiret favoritten allerede i første av totalt tre runder. Jeg er overlykkelig idet dommeren reiser hånden min mot et sjokkert publikum.

Det å vinne en kamp i Kina åpner mange dører til enda større kamper. Allerede 13. oktober er jeg klar igjen for KoK World GP (King of Kings) i Tallinn i Estland, som er et av Europas største bokseshow med 7000 tilskuere. Videre skal jeg også delta i Skandinavias største og mest etablerte show «Battle of Lund,» som finner sted i Sverige. Manageren min Jørgen Pedersen og jeg er også i dialog med flere av de største organisasjonene i verden om framtidige kamper. Dette har jeg jobbet hardt for gjennom hele min karriere og nå skjer det mye spennende. Lets go, Champ!

