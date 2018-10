Viktig Fløy-poeng på bortebane

HARAM: Første omgang var meget underholdende der Fløy scoret ved Christoffer Myhre (9 min) og Lasse Sigurdsen (16 min). Christoffer scoret et frekt mål mellom keeper og første stolpe etter at Brattvåg ikke fikk klarert. Lasse scoret i trengt posisjon på kanten der ballen gikk mellom beina på keeper. Brattvåg utlignet kort tid etter begge scoringene. Først etter at to spillere fikk stå helt alene i returrommet, og andre scoringen kom etter markeringssvikt i midtforsvaret, og Hoppestad havnet på mellomdistanse.

Resten av omgangen var det Fløy som produserte sjansene, men presisjonen manglet i de avgjørende øyeblikk. Alt i alt en godkjent omgang av gutta bortsett fra baklengsmålene.

Andre omgang ble en roligere affære, der Brattvåg produserte den største sjansen etter et gjennomspill der Brattvåg-spiller kom alene med Hoppestad som parerte glimrende.

Se høydepunkter fra kampen her:

Resten av omgangen ble en stillingskrig der det ble produsert lite sjanser.

Best på Fløy var Lasse Sigurdsen som foruten scoring jobbet meget bra kampen gjennom. Mikael Ugland bidro også meget bra offensivt. Men jevnt bra innsats av gutta og nå er det bare å se fram mot de avgjørende siste tre kampene mot Hødd (H), Arendal (B) og Skeid (H).

Vidar vant sin kamp mot Kjelsås med 1-0 og ligger á poeng med Fløy, men med dårligere målforskjell. Mandag spilles Stjørdals/Blink mot Vålerenga 2, som vil avgjøre om Fløy fortsatt er over streken.

Neste kamp er førstkommende søndag mot Hødd.