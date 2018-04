Sykkelsesongen starter i Grimstad

GRIMSTAD: Det tradisjonsrike Bukkene Bruse blir arrangert søndag 29. april fra klokken 09.00. Start og mål er på Dømmesmoen rett utenfor Grimstad sentrum. Det er mulig å melde seg på til og med onsdag 25. april. Rytterne vil sykle fra Dømmesmoen, Bergmoen, Lillesand, Birkeland, Søre-Herefoss, Grøsle og tilbake start.

Foreløpig er det 208 ryttere påmeldt til det 89 kilometer lange rittet. Rytterne er fordelt i en egen trim klasse (uten tidtakning), og fire andre grupper avhengig av hvor fort en vil sykle. De to raskeste gruppene er allerede fulltegnede, mens i gruppene med fartsholdere er det fortsatt ledig tid. Mathias Skjold som tidligere syklet for Team Sparebanken Sør skal være fartsholder i den ene gruppen og Merethe Gabrielsen fra klubbens damelag i den andre.

Vi som arrangører gleder oss stort til dette rittet. Det er meldt bra vær og vi håper det blir bra stemning på Dømmesmoen. Vi er fornøyde med at klubben har klart å oppfylle de nye sikkerhetsreglene myndighetene har satt i forhold til at vaktene langs løypa har gjennomført kurs.

Politiet vil også kjøre for den raskeste gruppen for å ivareta sikkerheten til rytterne og andre trafikanter. I målområdet vil det være salg av vafler og kake for publikum. Det er en fin premie for rytterne, som har blitt en tradisjon på Bukkene Bruse.