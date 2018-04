To NM-gull til Kristiansand i thaiboksing

OSLO: Oksa Muay Thai stilte med to utøvere i B-klassen - Arve Fosseli (-91 kg) og Brandon Trung Moen (-81 kg) og to utøvere i C-klassen - Adrian Gullesen (-81kg) og Lars Kjøniksen (-75 kg). Vinnerne av B-klassen blir å anse som offisielle norgesmestere og får muligheten til å representere Norge videre i nordisk, EM og VM det kommende året. C-klasse er å betrakte som amatørklasse.

Først ut var Adrian som møtte en motstander fra Trondheim MMA. Adrian dominerte klart de to første rundene, men mistet ledelsen i slutten av 3.runde etter at han fikk en telling for å gå for langt ned med hodet i clinchen. Adrian tapte kampen på grunn av dette, vel og merke på "split decision".

Neste ut fra Oksa-stallen var Lars, som i likhet med Adrian gikk sin andre kamp i dette stevnet. Lars hadde walk over på loddtrekning ettersom det var tre utøvere i denne klassen. Denne kampen viste seg å bli en re-match, hvor Lars også vant forrige gang. Men, på tross av god selvtillit hos Lars fra forrige match, så bet motstanderen fra Frontline Muay Thai godt ifra seg gjennom tre runder. Det var ikke mangel på krigervilje hos noen i denne fighten, og det ender med at Lars tar seieren igjen. To kamper og norgesmester, for en debut!

Så var det tungvekterne sin tur. Arve (tidligere norgesmester i tungvekt) møtte en meget erfaren og rutinert Kristapz fra Frontline Muay Thai. Også denne kampen var en rematch fra tidligere, hvor Arve stakk av med seieren. Denne gangen har Arve sittet på sidelinja mens Kristaps har deltatt i både VM og i andre store mesterskap som Glory, så oddsene er ikke de samme lenger. Men Arve er en seig fighter som ikke lar seg knekke så lett. Det resulterte i med fem runder med krig, og harde treffere til hodet og bein hos begge motstandere. De fire første rundene var veldig jevne, mens siste runde gikk til Kristapz. En velfortjent seier til fighteren fra Litauen. Æren har de begge i behold, selv om ingen av dem klarte å gå normalt etterpå.

Siste bidrag fra Sørlandet var Brandon i -81kg. Brandon, som tidligere har 3. plass fra EM (IFMA) fra i fjor, stilte nok sterkere enn motstanderen fra Frontline Muay Thai, som var relativt ny i gamet. Krigen startet allerede i første runde, og varte nesten tre runder. Brandon vant kampen på TKO og er nå offisiell norgesmester. Det betyr at han får muligheten til å representere Norge videre i de kommende internasjonale mesterskapene ut året innen den største thaiboksingorganisasjonen, som heter IFMA.

Alt i alt er meget sterk prestasjon fra Sørlandet denne gangen også! Oksa Muay Thai er stolte over å ha slike dyktige fightere i stallen - fightere som ikke bare gir alt i ringen, men som gir alt for sporten og for gymmet de trener på. Og det står mange likesinnede i ryggen nede i kjellerlokalet hos Oksa. Oksa benytter også muligheten til å takke Frontline Muay Thai som arrangør for et bra NM, samt alle klubber som deltok i å slåss om gullet.

NM i Thaiboksing 2018 ble arrangert av Frontline Muay Thai i lokalet til Oslo Bokseklubb. Norgesmesterskapet arrangeres under NMTA, Norwegian Muay Thai Assosiation, som er det eldste og største forbundet i Norge og som representerer så og si alle thaiboksingklubbene i landet. NTMA er også eneste forbund i Norge som er godkjent av IFMA (International Federation of Muaythai Amateur), verdens største thaiboksingorganisasjon med over 130 medlemsland.