Donn kriget seg til ny seier

KRISTIANSAND: Etter en solid start på sesongen mot et noe svakt Åssiden var det en spent Donn-gjeng som gledet seg til å virkelig kjenne på 3. divisjonsnivået mot opprykksjagende Pors Grenland.

Vi visste at vi måtte kjempe hardere enn Pors, og at et så godt lag kunne straffe oss knallhardt for alle feil vi måtte gjøre. Det var derfor en noe mer kynisk utgave av Lakksko-klubben som entret Fort Kongsgård denne lørdagen.

Motstanderne virket ikke å være forberedt på krig i samme grad som hjemmelaget, for det var Donn som tok initiativet fra start, og det skulle ikke gå mer enn 19 minutter før det stod 1-0.

Scoring av nysignering

Venstreback Brian Jensen tok med seg ikke mindre enn tre Pors-spillere ned mot hjørneflagget, bare for å rundlure dem én etter én, og la dem stå måpende igjen med både ketchup og sennep i munnvikene. Han forserte deretter forbi et par svimle forsvarsspillere til, før han la ballen 45 grader ut i feltet til nysigneringen Andreas Sersland. Unge Sersland viste frem iskalde goalgetter-egenskaper, og plasserte ballen helt nede ved stolperoten med venstrebeinet.

Scoringen så ut til å vekke bortelaget, og de spilte seg etter hvert mer og mer inn i kampen. Gutta fra Lund ble i perioder spilt veldig dype, men gjennom knallhard jobbing og god defensiv organisering hadde vi fortsatt kontroll på det nervepirrende oppgjøret.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Lagene gikk til pause på 1-0, og med 3-2 i målsjanser i hjemmelagets favør vil nok de fleste være enige i at dette var fortjent.

I Donn-garderoben ble vi enige om å finne tilbake til spillet vi startet kampen med, og ikke la Pors få dominere i sitt høye tempo som de er kjent for.

Men Pors hadde langt fra gitt opp, og en god avslutning på 1. omgang gjorde at de kom på banen fulle av selvtillit foran de siste 45 minuttene.

God start på 2. omgang

Etter bare tre minutter av den andre omgangen var det enda en nysignering som skulle vise seg frem. Truls Anthonsen, hentet inn fra Vindbjart før sesongen, slo en perfekt corner på bakerste stolpe. Der hadde Asle Bruce Mollestad løpt seg fri, og stanget ballen opp i nettaket.

Pors ble igjen stående rådville med tomme blikk. Det var den verst tenkelige starten på omgangen for dem, og frustrasjonen begynte å spre seg i laget.

Etter dette kontrollerte Donn kampen en stund, men som i første omgang klarte Pors etterhvert å spille seg inn igjen. En god Jørgen Nylund Nilsen i Donn-buret holdt oss inne i kampen med et par klasseredninger da det var spilt rundt 60 minutter, og man kunne merke at hjemmelagets spillere begynte å bli slitne.

Nær scoring

Etter dette kontret Donn i sitt sedvanlige hurtige tempo, og Nicklas Brenna Karlsen fikk muligheten til å punktere oppgjøret. Både tilskuere og spillere i solskinnet på Fort Kongsgård så ballen i mål, men dessverre for hjemmelaget gikk avslutningen på innsiden av stolpen, og ut.

Den neste halvtimen ble preget av mange frispark, bytter, gule kort og desperate langpasninger fra Pors. Dette passet Donn meget bra, og midtstopper Fredrik Kviljo headet unna i stor stil.

Det var ikke før vi hadde passert 90 minutter at Pors igjen så farlige ut. Et frispark fra 25 meter ble skrudd knallhardt over muren, men heldigvis for hjemmelagets del gikk det i krysstanga og ut. Donn kontret igjen, og Andreas fikk muligheten til å bli tomålsscorer og dagens helt. Men etter 90 minutter med intens jobbing er det ikke lett å stokke beina, og et litt for langt touch alene med keeper gjorde at avslutningen ble avverget.

Lokalderby mot Vindbjart

En jevn kamp endte dermed 2-0 til hjemmelaget, som tar med seg en god følelse inn mot lokaloppgjøret mot Vindbjart i Vennesla allerede tirsdag.

Den lokale juryen kåret Donn-spiss Stian Ingebrethsen til banens beste, etter en tøff kamp mot gode, rutinerte midtstoppere fra Grenland. Han fikk mange vanskelige baller å jobbe med fra sine lagkamerater, men klarte hver gang å holde på ballen under hardt press, slik at resten av laget kunne flytte etter og holde spillet på bortelagets halvdel. Vel fortjent!

PS! Etter seier i sesongens to første seriekamper er Donn nummer fire i 3. divisjon avd. 3, med én kamp mindre spilt enn de tre lagene foran på tabellen.

Les også: Donn topper tabellen etter pangstart