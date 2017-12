Spennende avdelingsoppsett for Fløy og Vindbjart

Avdelingsoppsettet ble offentliggjort på Divisjonsforeningens møte lørdag.

Både Fløy og Vindbjart havnet i sportslige attraktive avdelinger.

Bård Georg Karlsen i Fløy uttaler at det blir en spennende avdeling med mange jevne lag. Reisebudsjettet blir en utfordring noe som betyr knallhard jobbing på sponsor- og inntektsbringende arbeid i tida framover. Han uttaler videre at det blir gøy å få gamle storheter som Bryne, Hødd og Skeid på besøk.

Vindbjarts Harald Hansen var fornøyd med oppsettet både sportslig og reisemessig. Han uttaler videre at det blir mange sterke lag i pulja, så her er det bare å jobbe i tida framover for å kunne kjempe om topp-plassen.

PostNord-ligaen avdeling 2

Vålerenga 2

Skeid

Kjelsås

KFUM Oslo

Hødd

Brattvåg

Stjørdals-Blink

Nardo

Arendal

Fløy

Egersund

Vidar

Bryne

Vard Haugesund

Norsk Tipping-ligaen avdeling 3

Ørn-Horten

Åssiden

FK Tønsberg

Urædd

Pors

Halsen

Sandefjord 2

Madla

Staal Jørpeland

Sola

Egersund 2

Donn

Start 2

Vindbjart