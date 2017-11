Duo klar for Fløy

KRISTIANSAND: Sebastian Fredriksen (20) har Pors som moderklubb. Han har også spilt kamper for Odd 2, og nå i høstsesongen for Vindbjart.

Sebastian er en meget lovende spiller, og vi håper han får ut potensialet i Fløy. Trener Nikola Trajkovic er glad for at Sebastian valgte Fløy i den meget spennende 2018-sesongen i PostNord-ligaen.

Øyas egen Mathias Grundetjern (17), som fortsatt holder junioralder et par sesonger til, fikk fem kamper for A-laget i årets seriespill, to fra start. Han har lenge vært en lovende spiller, og tok ekstra steg i høst. Vi ønsker Mathias lykke til videre i karrieren, og vi håper han følger samme vei til fast plass på A-laget som så mange andre spillere fra Øya.