Idrettslinjen på Kvadraturen videregående skole har som mål at idrettselevene skal få brukt sin kompetanse innen praktiske- og teoretiske idrettsfag og også fellesfagene mens de går på skolen.

I mars 2023 stiftet vg2- kullet «Elveparken idrettslag» med mål om å kunne gi elevene en bedre mulighet til nettopp å bruke sin kompetanse på skolen. Her kan elevene bidra i samfunnet, rett og slett bli «samfunnsbyggere». Gjennom idrettslaget kan elevene spre gode verdier ut til barn, unge og voksne. Verdiene til Elveparken IL og til idrettsfag generelt på Kvadraturen VGS kan sees i denne logoen, laget av Morgan Andrè Karlsen.

Logoen til Elveparken idrettslag.

Litt om året som har gått

Det er 2005-kullet som var med å stifte idrettslaget og de har det siste året bidratt godt ute i samfunnet, i tillegg til jobben det er å drifte et idrettslag. De har blant annet:

* Arrangert fotballturnering for videregående skoler i Agder, våren 2023

* Arrangert barneidrettsskole for 4.-6. trinn, sommeren 2023

Synne Nygård Strømme (styreleder) og de andre medlemmene i klubben. Foto: Privat

Barneidrettsskolen 2023. Foto: Privat

Barneidrettsskolen 2023. Foto: Privat

Barneidrettsskolen 2023. Foto: Privat

* Arrangert aktivitetsdager for 750 elever på Kvadraturen videregående skole, høsten 2023

Aktivitetsdagene på Odderøya 2023. Foto: Privat

Aktivitetsdagene på Odderøya 2023. Foto: Privat

Aktivitetsdagene på Odderøya 2023. Foto: Privat

* Arrangert gratis fotballturnering for ungdomsskoler i Agder, høsten 2023

Ungdomsskoleturnering 2023. Foto: Privat

Ungdomsskoleturnering 2023. Foto: Privat

* Vært med å utvikle prosjektet «mensen, helse og trening», våren og høsten 2023

Foto: Privat

* Trent elever og ansatte på skolen etter skoletid to dager per uke, høsten 2023 og vinteren/våren 2024.

Trening for elever og ansatte på Kvadraturen vgs. Foto: Privat

Trening for elever og ansatte på Kvadraturen vgs. Foto: Privat

Veien videre

Nå er det 2006-kullet som skal overta driften av idrettslaget. I disse dager jobber de med å lage et nytt styre og fordele arbeidsoppgaver. Årsmøte skal om ikke lenge avholdes og da er det en del formelt som må være på plass.

Mål: Treningsleir!

Et annet mål med dette prosjektet med å stifte og drifte Elveparken idrettslag har vært å reise på treningsleir. Ja, det har vært svært lærerikt og samfunnsnyttig, men den ekstra «gulroten» har nok gjort at innsatsen har vært ekstra stor. Det har vært mange dugnader, mye planlegging og mye å gjøre generelt, men det har vært verdt det. 19. januar stod 57 elever og lærere fra vg3-kullet klare for å reise syv dager til Benidorm i Spania.

Gjengen samlet på fjelltur. Foto: Privat

Vi hadde fullpakket program alle dager, med to treningsøkter om dagen, litt teori og mange fine opplevelser sammen. Det er en «risiko» med tanke på været å reise til Spania i januar, men vi hadde så å si sol hver dag og gradestokken viste over 20 grader enkelte dager. Rett og slett perfekt treningsvær. Vi brukte god tid på planlegging av program og turen gikk knirkefritt. Elevene har også oppført seg eksemplarisk og fulgt regler for turen. Ettersom dette er en skoletur, så innebærer det blant annet at turen er rusfri og følger ellers regler som skolen har.

Glimt fra turen. Foto: Privat

Glimt fra turen. Foto: Privat

Glimt fra turen. Foto: Privat

På idrettsfag på Kvadraturen VGS og i Elveparken IL har vi fokus på allsidighet, variasjon, breddeidrett, basistrening og friluftsliv. Målet var å gi elevene nettopp dette på turen. Vi hadde flere økter med CrossFit, sandvolleyball, volleyball, fotball, håndball, yoga, padel, fjelltur i Albir, joggeturer og «Mesternes mester». Vi fikk også en tur til Valencia hvor vi fikk sett La Liga kamp mellom Valencia og Athletic Bilbao. Det har rett og slett vært en opplevelse for livet.

Film fra Spania kan sees her. Redigert av Terje Arntsen Bersagel.

Nå står 06-kullet vårt på vg2 klare for å jobbe mot å få til en liknende tur neste skoleår.

Idrettselever som samfunnsbyggere. Foto: Privat

Vi elsker engasjement og håper vi kan bidra til idrettsglede og skape gode relasjoner videre i idrettslaget i årene fremover! Vårt neste arrangement er å arrangere gratis fotballturnering for alle ungdomsskoler i Kristiansandsområdet 8. mars i Sørlandshallen. Uka etter arrangerer vi enda en fotballturnering i Sørlandshallen, da er det alle videregående skoler i Agder som er invitert.