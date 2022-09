VENNESLA: Etter at ketchup-effekten slo inn forrige kamp, håpet vi på ny opptur mot Pors i lørdagens kamp i Norsk Tipping-ligaen, men denne gangen ble alle veier inn i målet stengt. Gjestene utnyttet sine muligheter mye bedre og da ble det tap med klare sifre, 0-3, selv om kampen var jevnspilt. Vi gikk rett i angrep fra dommeren blåste kampen i gang, og Brian Stangnes Kjeldsberg vant en corner før det var gått ti sekunder. Denne ble klarert effektivt og satte i stedet Pors i gang med en kontring som ble veldig farlig. Omgangen fortsatt med at gjestene var farligst, og etter 26 minutter fikk de også den første skåringen da de snappet opp ballen i vårt bakerste ledd, fikk lagt ut 30 grader fra dødlinja og tuppet ballen i mål uten at Christian Beqiraj Follerås’ forsøk på å stoppe scoringen hjalp.

Det ser åpent ut for Sander Barstad Bergan, men en blokkering rakk likevel å stoppe 1-2. Foto: Stian Bøe

Åtte minutter senere kom nummer to, avslutningen var nesten lik den første, men nå kom innlegget fra motsatt side. Herfra ut utover snudde kamputviklingen, og med fire store sjanser i de siste seks minuttene av omgangen burde vi i hvert fall vært likt til pause. Robert Våge Skårdal, Sander Barstad Bergan, Brian Stangnes Kjeldsberg og Anders Bjørge hadde alle veldig gode muligheter.

Barstad Bergan og Bjørge kom begge alene med keeper, og selv om begge hadde motstandere som pustet dem tungt i nakken må slike sjanser settes i mål og vi skal snu resultatene for tiden. Vi har hatt flere slike situasjoner i det siste, uten uttelling.

Eirik Ryger med hjemmelagets beste sjanse, i tverrliggeren. Foto: Stian Bøe

I 2. omgang var vi det førende laget, men uten skåringer hjalp det lite. Eirik Ryger hadde prøvd skuddfoten noen ganger tidligere i kampen, men kom ikke nærmere enn da han satte ballen i tverrliggeren og ned etter en snau times spill.

Berry Gerezgi kom inn på venstrekanten etter pause og var involvert i det meste som skjedde foran mål fra den siden. Han måtte gå dessverre tomhendt av banen med store smerter fem minutter før slutt, like etter hans siste sjanse, et godt skudd som keeper kastet seg etter og slo ut til corner. Ettervirkningene fra et kne i magen i en duell midtveis ble for mye å fortsette med.

Berry Gerezgi i vant positur, mens Vindbjart-benken følger med. Foto: Stian Bøe

Ett minutt før slutt punkterte Pors kampen og endte alle håp vi hadde om poeng, igjen fikk de tak i ballen for enkelt nær vår sekstenmeter og smalt ballen opp i nærmeste kryss. Mye positivt, men denne dagen ville ballen ikke i mål for oss. Nå venter en tøff bortekamp mot Fredrikstad 2 til helga.