TRONDHEIM: Her konkurrerte landets beste 15-19 åringer om å bli norgesmester i sin årsklasse.

KIF Friidrett stilte med en tropp på hele 11 utøvere som hadde klart kvalifiseringskravene.

I tre dager konkurrerte våre utøvere mot jevngamle fra klubber spredt rundt over hele landet. Og vi fikk med oss to gull til Nikolaj Gulbrandsen (100 m para, Lengde para), gull til Tora Ugland Damsgaard (J17 tresteg), to sølv til Eva Friestad (J17 800 m, J17 3000 m) og bronse til Daniel Sandnes (G16 Diskos). For våre mange utøvere i sprint, hopp, kast og løp ble en fUM en fantastisk opplevelse, og et tydelig bevis på at det jobbes godt i ungdomsavdelingen i klubben.

Kommende lørdag (20. august) vil friidrettsgruppa i KIF invitere barn i alderen 5-10 år til å komme til Øvre Torv i Kristiansand. Dette er et gratis arrangement fra kl. 11-13 der barn kan prøve seg på sprint, kast og hopp. Her kan barna møte noen av enerne i klubben vår, som vår profilerte 800-meterløper Sigurd Tveit og spydkaster Daniel Thrana.