Sølvplasser i norgescupstevnet

Årets tredje og fjerde runde i norgescupen ble arrangert på Karmøy rett på utsiden av Haugesund. Brødrene Vold Gunvaldsen startet sterkt lørdag og holdt koken gående hele første runden. Jarand-Matias lå på andreplass etter første runde, kun tre prikker fra førsteplassen. En litt dårligere andre runde satte en stopper for gulljakten, men han er godt fornøyd med lørdagens resultat.

Jacob-Olaus lå lenger bak på førsterunden. Han re-fokuserte og kjørte seg oppover resultatlista, og tok en fin 7. plass. Han er fornøyd med at han hentet seg godt inn på andrerunden.

Sesongbeste

Jarand-Matias startet litt svakere søndag og lå på tredje etter første runde. Men han fant frem kreftene på andrerunden og kjørte seg opp til nok en andreplass. Jacob-Olaus startet sterkt i motsetning til gårsdagen, og lå på 5. plass etter førsterunden. Han holdt den gode progresjonen ut andrerunden og fikk sitt beste plassering så langt i sesongen.

Team Vold Gunvaldsen er veldig godt fornøyd med helgens resultater, og ser frem til NM-lag på Tau førstkommende helg. Der stiller alle tre brødrene Vold Gunvaldsen på lag for Grimstad Trialklubb, og går for gull.

– Jeg er fornøyd med helgens resultat. Mye bra kjøring, men ikke helt fornøyd med søndagens førsterunde og lørdagens andrerunde. Så der har jeg noe å forbedre. Jeg er mest fornøyd med snuoperasjonen jeg gjorde søndag. Jeg visste at jeg hadde mange prikker å ta igjen, så jeg gjorde mitt beste og det holdt til andreplass. Et godt resultat for sammenlagtresultatet, sier Jarand-Matias Vold Gunvaldsen