Matchvinner i etterlengtet Vindbjart-seier

VENNESLA: Å vinne 4-3 er gøy, men 1-0 kan være like spennende, og det var slik kampen mot Åkra ble. En litt sjelden 1-0-seier, som likevel fulgte opp årets sesong så langt. Før lørdagens kamp var kun én avgjort med mer enn ett måls margin, og alle bortsett fra én hadde scoring senere enn 84 minutters spill.

Motstander Åkra hadde ikke tapt en seriekamp på tre år (31 kamper i 4. divisjon + årets seks første i 3. divisjon), men på Moseidmoen kom de til kort. Jakob Toft ble matchvinner med sin scoring etter 13 minutter, og hjemmelaget tok tre fortjente poeng. Den første trepoengeren siden hjemmekampen mot Djerv 1919 fire uker tidligere.

Nær scoring

Sondre Nordhagen var nær å sette inn 1-0 etter dødball fem minutter ut i kampen, men fikk ikke foten på skuddforsøket fra Jakob og ballen trillet utenfor. To minutter senere fikk gjestene sin første, og største, sjanse da storscorer Preben Christensen Fauskanger løp på en lang ball fremover. Ballen spratt litt vanskelig, men alene med keeper ville det uansett blitt veldig farlig om ikke Børge Engesland akkurat fikk forstyrre ham nok til å sette ballen utenfor mål.

13 minutter ut i kampen viste Jakob Toft nok en gang sin styrke i lufta da han headet inn Sondre Nordhagens innlegg via stolpen og inn.

Utover omgangen hadde vertene et klart overtak, men Åkra forsvarte seg bra i en 5-4-1-formasjon, og klarte å blokkere de største sjansene som da Robert Våge Skårdal traff på en heading etter corner. Robert fikk satt én ball i mål, men ble da avblåst for offside, og det samme gjorde en Åkra-spiller midtveis i omgangen.

2. omgang fortsatt omtrent som første, Robert var nærmest for hjemmelaget, en corner ble headet like utenfor og en stor mulighet ble vinket ned for offside. I andre enden skapte Åkra lite, men halvveis ut i omgangen kom de nær utligning. Først taklet Børge Engesland på femmeteren, før Peiwast Hama blokkerte skuddet som kom like etter.

Fikk Vindbjart-debuten

Et kvarters tid før slutt begynte byttene å komme, og Lars-Georg Reinlund Sæther fra Sevland på Karmøy fikk sin Vindbjart-debut, den eneste Åkra-gutten som gikk fornøyd av banen denne dagen. Angriperne Kawsu Jabai og Anders Bjørge kom også innpå og ble involvert i mye av det som skjedde de siste ti minuttene av kampen.

Etter 87 minutter chippet Daniel Tørressen Eikeland ballen inn til Robert, som ble stoppet av keeper fra kort hold. Åkra fikk ikke klarert skikkelig, Anders driblet seg fra sidelinjen innover i sekstenmeteren, da han ble stoppet av fjerdemann fikk Robert en ny mulighet, nå gikk ballen i innsiden av stolpen, bak keeper, og utover linjen på motsatt side.

Åkra-utvisning

To og et halvt minutt på overtid fikk Vindbjart en kontringssjanse, Piwi la over til Kawsu fra høyre, og han ble hindret av Åkra-forsvarer Eivind Hansen Høvring på vei mot mål. Dagens dommer var raskt oppe med det røde kortet til Åkra-trenerens sønn, selvfølgelig til store protester. Kortet ser greit ut på reprisene, spillerne nærmest situasjonen var tre blå til høyre for Kawsu, også disse ville vært alene med keeper ved en pasning.

Frisparket fra 17 meter gikk over, men kampen var ikke over. Med 94 minutter på tavla fikk Åkra frispark på egen halvdel, og keeper gikk med i angrepet. Det ble stoppet og Mathias Myrland Syversen kastet raskt ut til Kawsu. Han hadde kun én forsvarer mellom seg og det åpne målet, men ville helst forbi ham også før et eventuelt skuddforsøk. Det gikk ikke, Kawsu ble stoppet effektivt, ballen gikk ut mot dødlinja.

Da kom Anders løpende i full fart, taklet ballen via en Åkra-spiller og inn foran mål. Jakob var først på ballen, satte den over før han fikk en utrustende keeper i skrittet. Nå bestemte dommer seg for at nok var nok, og blåste av kampen.

To poengs serieledelse

– Det er en fortjent seier, men likevel en kamp med nerver siden vi ikke klarte å punktere den, sier Vindbjart-trener Steinar Skeie og legger til:

– De har noen dødballsituasjoner som er farlige, men vi har likevel flere sjanser til å avgjøre tidligere. Vi var ikke dyktige nok foran mål, men skapte mange sjanser. Vi gleder oss over av vi dominerte banespillet og vinner kampen.

Tre poeng holder til fortsatt tabelltopp, men Staal Jørpeland tok også tre viktige poeng mot Djerv 1919 og ligger to poeng bak, mens resten av utfordrerne spiller senere. Nå venter bortekamper mot Vidar og Sola i Rogaland de neste helgene. Det er kun fem kamper igjen før serien skal avgjøres.

