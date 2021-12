KCK elite gjennomfører for tiden solid trening i sørlige strøk, med sommerens NM som hovedmål.

GRAN CANARIA, SPANIA: Målet for perioden er å utvikle utholdenhet, og det er i teorien enkelt: Sykle mye på riktig intensitet. For gjengen, som har hatt en solid 2021-sesong, starter hver dag med en god frokost, og når de fleste andre turister går til stranden, stikker våre utøvere til fjells på sykkel.

Oppholdet deres varer fra ei uke til fire uker, og timeantallet med ukentlig trening er 25-35.

Jesper Stiansen ute på treningstur. Foto: Privat

Været og veiene her nede er godt tilrettelagt for trening. Skifolket har også funnet ut av det, og det er ikke uvanlig med en og annen rulleskiløper langs veiene. Vi legger opp perioden i tredagers-bolker, hvor det sykles intervall en dag, en middels lang økt dag to og en lengre økt dag tre.

Eirik Danielsen i Soria-bakken på 5x6 minutter. Foto: Privat

Fredag sto en av periodens lengste økter på planen. Syv timer med fjell og daler, før syklistene igjen var tilbake i leiligheten i Puerto Rico for å fylle lagrene til neste økt. Selv om det er volum som står høyest på prioritetslisten, sykles det også intervaller. Et eksempel på dette er økten i bakken Soria, 5x6 min I-4.

Bildet viser en solid gjennomføring med jevne wattverdier, og noe økende puls utover i økta. Foto: Skjermdump

Med start på samme punkt for hvert drag, fikk vi god kontroll på hvor langt opp i bakken den enkelte kom. Godt gjennomført. For KCK elite er sommerens NM hovedmålet for 2022. Med en solid gruppe på vei inn i det nye året, har vi troen på solide prestasjoner.

KCK-rytterne på Gran Canaria:

Herrer senior: Alf Vidar Vetrhus, født 1999; Eirik Danielsen, født 1993; Endre Danielsen Nyhagen, født 1989; Tobias Halvorsen, født 2000.

U23-klassen: Tor Ove Vetrhus, født 2002; Daniel Årnes, født 2000; Vetle Slemdahl, født 2003.

U23 junior herrer: Jesper Stiansen, født 2005; Brede Bang Braadland, født 2005.

Junior damer: Lisa Johannesen, født 2005.

KCK para: Johannes Realfsen, født 2005; Christian Gyldenøhr, født 1985.