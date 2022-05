NOTODDEN: – Uten sammenligning vår svakeste prestasjon i hele 2022, fastslår Roger Risholt.

Han var veldig skuffet over det laget leverte mot Notodden denne ettermiddagen.

– Vi fremsto energiløse. Pasningsspillet var upresist. Og vi brukte altfor mye tid og krefter på å henge oss opp i ting vi ikke kan gjøre noe med, oppsummerer Arendal-treneren.

Klarte ikke heve seg

En kraftig vind preget kampen - og det var Arendal som hadde vinden imot i førsteomgangen. Det preget nok noe av spillet, men treneren avviser at laget kan skylde på vind og vær.

– Vi var rett og slett ikke gode i denne kampen. Notodden la seg lavt med en femmer bakerst, samtidig som de satset på kjappe overganger. Vi er blitt vant til at motstandere som møter oss på den måten, så det skal vi håndtere. Men denne gang klarte vi ikke å løse det. Jeg var skuffet i pausen, men vi var enige om å heve oss de siste 45 minuttene, sier Roger Risholt.

Slik ble det ikke.

Først kontret Notodden inn ledelsen etter en situasjon der Roger Risholt mener Mathias Johansen skulle hatt et frispark i forkant av kontringen.

Rødt kort

Deretter ble Tord Salte utvist og Arendal måtte avslutte enda en kamp med 10 mann.

– Fra sidelinjen var det umulig å forstå hvorfor dommeren dro opp det røde kortet, men i ettertid har vi forstått at dommeren reagerte skarpt på at Tord brukte et ufint ord da han skulle beskrive hvordan han opplevde taklingen i den aktuelle situasjonen. Han forklarer at ordbruken var henvendt til Bjørge (Fedje) som var ute på banen for å hjelpe ham etter at han fikk en smell.

Men dommeren oppfattet det som om ukvemsordet var rettet mot ham. Det var årsaken til det røde kortet, forklarer Roger Risholt, som naturligvis er oppgitt over at muligheten til å hente poeng igjen ble gjort vanskeligere på grunn av en utvisning.

– Men rent spillemessig hevet vi oss faktisk etter utvisningen, uten at det var nok til å hente poeng, konstaterer han.

Straffemiss

Arendal skapte ikke veldig store muligheter mot et hjemmelag som lå disiplinert og ventet på muligheten til å kontre. Slik økte de også ledelsen til 2-0.

Sune Kiilerich kunne redusert ledelsen, men brant muligheten på straffesparket Arendal fikk to minutter på overtid. Dermed ble det heller ikke spenning i de siste overtidsminuttene.

– Jeg håper ikke prestasjonen var et resultat av at vi undervurderte motstanderen. Men vi flyttet ballen for sakte, bommet på enkle pasninger og pådro oss på den måten helt unødvendige brudd i mot, sier Roger Risholt, som nå må nullstille mannskapet før cupmøtet mot Pors allerede på onsdag. Søndag kommer Øygarden til Norac stadion. Da må det presteres på et annet nivå.

