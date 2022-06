KRISTIANSAND: Lørdagens hjemmekamp mot Ørn Horten endte 3-0 på en vindfull sommerdag på Cemo Arena. Fløy startet kampen meget bra og allerede etter 20 sekunder fikk hjemmelaget en gigantisk mulighet. Ørn Horten-forsvaret feilberegnet en lang ball og Mathias Fredriksen kom helt alene med keeper, men skjøt over.

Fløy fortsatte å kjøre og etter fire minutter tok de ledelsen etter en fin flikk fra nevnte Mathias som sendte Kristian Lien alene med keeper. Han var sikker som banken og det sto 1-0 til Fløy.

Ørn spilte seg etter hvert mer inn i matchen og kom til sin første avslutning etter en heading på bakre stolpe etter 17 minutters spill. Ørn skapte sin første store sjanse noen minutter senere etter et skudd fra 16 meter som gikk via en Fløy-spiller, noe som gjorde det vanskelig for Fløy-keeper Ante Knezovic. Han fikk slått ballen rett over tverrligger og til corner.

Kampen roet seg ned etter dette og begge lag kom til noen halvsjanser uten å skape det helt store. Jone Kleppa kom til omgangens siste sjanse i det han prøvde å «chippe» på volley over keeper fra skrått hold. Godt forsøk, men ballen gikk rett over. Alt i alt var det fortjent at Fløy gikk til pause på stillingen 1-0.

Etter en frisk start på 2. omgang med farligheter begge veier fikk Fløy straffe i det 54. spilleminutt, etter at Lien ble felt av keeperen til Ørn. Han rettet opp feilen minuttet senere med en meget kvalifisert redning på straffesparket fra kaptein Bjørnar Hove. Etter straffemissen svingte det begge veier og begge lag kom til store sjanser. Fløy-keeper Ante Knezovic måtte blant annet varte opp med en fantastisk dobbeltredning for å forhindre scoring.

Kampen åpnet seg mer opp og det skapte muligheter for kontringer begge veier. I det 65. spilleminutt kontret Fløy nesten inn 2-0 etter en ny kombinasjon mellom Mathias Fredriksen og Kristian Lien, men Ørn-keeperen vartet opp med en fin redning da han fikk slått et skudd fra nevnte Lien til corner.

Kampen roet seg ned etter denne sjansen og Fløy la seg noe dypere i banen for å kontrollere spillet mer. Det var ikke før det hadde gått 84 minutter at vi fikk action. Da scoret Fløy på et fint angrep regissert av Altin Ujkani og Preben Hille, som kontrollert trillet in 2-0. Fløy vant kampen fortjent 2-0.